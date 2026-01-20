Cameroun: GECAM - L'appel pressant pour un gouvernement d'action économique

L'économie camerounaise se trouve à la croisée des chemins après le discours présidentiel du 31 décembre 2025.

Le Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM) vient de publier un manifeste crucial intitulé Appel du GECAM pour un Gouvernement d'action et la restauration de la confiance. Ce document officiel positionne le secteur privé comme le partenaire incontournable d'une refondation nécessaire du pacte social et économique entre l'Exécutif et le peuple.

Une réponse aux défis macroéconomiques mondiaux

Le patronat camerounais souligne l'urgence d'une réaction face à un contexte international imprévisible et particulièrement contraignant. La persistance des tensions géopolitiques et le durcissement des conditions financières mondiales exercent une pression accrue sur les équilibres macroéconomiques nationaux. Pour le GECAM, l'enjeu véritable du prochain réaménagement gouvernemental ne réside pas seulement dans la désignation des membres mais dans leur capacité à conduire une action résolue pour la croissance durable et inclusive.

Lever les verrous du secteur privé national

Malgré des perspectives globales positives, l'économie camerounaise subit des défis structurels persistants qui freinent son élan. Le GECAM identifie clairement les obstacles majeurs tels que les lourdeurs administratives, une pression fiscale élevée et un accès limité au financement. À cela s'ajoutent un déficit énergétique important et une instabilité réglementaire qui nuisent directement à l'investissement productif. Le patronat insiste sur le fait que seule une gouvernance claire pourra restaurer la confiance des investisseurs et stimuler la création de richesses.

Vers une restauration de la confiance post-électorale

La période post-électorale a laissé des séquelles visibles sur le climat des affaires et sur le moral des acteurs économiques camerounais. L'appel du GECAM souligne que la clarification des orientations économiques est une priorité absolue pour stabiliser l'environnement entrepreneurial. Le groupement exhorte le futur gouvernement à s'attaquer prioritairement à la dégradation des infrastructures et aux coûts logistiques importants qui pèsent sur la compétitivité des entreprises locales. Cette restauration de la confiance est la condition sine qua non pour bâtir une économie résiliente face aux chocs extérieurs.

La refondation du pacte social et économique

Le GECAM ne souhaite pas préempter les pouvoirs constitutionnels du Chef de l'État mais propose une feuille de route axée sur l'efficacité. La gouvernance claire demandée par le patronat doit permettre une meilleure synergie entre les décisions politiques et les besoins réels du marché. En tant que moteur essentiel de la création d'emplois, le secteur privé appelle à une simplification administrative radicale et à une sécurité juridique renforcée pour sécuriser les capitaux nationaux et étrangers.

Le prochain gouvernement saura-t-il transformer ces recommandations patronales en réformes concrètes pour libérer le potentiel camerounais ?