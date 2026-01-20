Cameroun: Le Makoune musique d'inspiration traditionnelle fait désormais partie de l'ADN de l'artiste lily

C'est ce qui ressort après l'écoute exclusive accompagné de la critique artistique de son 5ème album 'SAK MAKOUNE' de 14 titres dévoilé à la presse culturelle Camerounaise ce 19 janvier 2026 au musée ethnographique des peuples de la forêt sise à Yaoundé au Cameroun ; dans le cadre du concept culturel RJ2C Talk , Step 2 organisé par le Réseau des Journalistes Culturelles du Cameroun.

Ce n'est plus un secret pour tous, désormais l'artiste camerounaise Lily natif de la région du littoral département de la Sanaga Maritime va à la rencontre de ce rythme qui incarne l'essence culturelle du peuple Bassa issu des traditions bantoues.

Vulgariser davantage ce rythme, l'exporter vers l'extérieur, transmettre ce rythme à la nouvelle génération font désormais partie du chemin de bataille de l'artiste. Après un diagnostic minutieux de l'état des lieux de ce rythme, beaucoup aujourd'hui pratiquent cette danse sans en connaître ni les fondements ni les symboles ; un travail de recherche qu'a effectué l'artiste dans son village natal Ngwei situé dans le département de la Sanaga Maritime, sous l'encadrement du critique d'art Mvesso Nganti, et d'autres garant de la tradition.

Les instruments patrimoniaux 'le tambour, le tam-tam, le jembé, la tôle autour de 5 à 6 danseurs' constituent la trame de ce rythme jadis exécuté dans le cadre des rites d'initiation. Un challenge et défis pour l'artiste de sortir ce rythme des fonds baptismaux, vers le monde ; Zak MAKOUNE ,l'album est là produit et réalisé par la maison de production Melhouse .

Ce dernier se rapproche de la vitesse originaire du MAKOUNE à 75 % selon l'artiste, au sein de cet album, elle n'as pas voulu diversifier ce dernier, elle a voulu montrer à travers l'album ce que le MAKOUNE apporte à l'esprit, à la base le MAKOUNE à quelque chose d'initiatique précise cette dernière face à la presse culturelle ; d'ailleurs un documentaire sur le MAKOUNE est en train d'être produit par l'artiste.

Désormais artiste d'inspiration traditionnelle, au vu de ses nombreuses récompenses glanées dans cette catégorie ici et à l'extérieur du pays . L'album comporte une pluralité de thème très à l'amour, au patrimoine, au divin etc. , album 100% Camerounais avec la collaboration de l'artiste TAIPI, Cécile Bibouk, aux écritures elle a bénéficié de l'apport des groupes traditionnels d'Éseka et Yaoundé. Au-delà du MAKOUNE qui occupe une place de choix parmi les 14 titres, d'autres rythmes comme l'assiko la Word music y figurent également.

Après cette brillante présentation de l'album autour des questions réponses avec la presse culturelle , une mini prestation live du titre SAK MAKOUNE de l'artiste qu'accompagné du jeune et talentueux danseur de MAKOUNE Musi Essomé est venu oreillollé ce rendez-vous culturelle mis sur pied depuis quelques années par la Présidente du Réseau des Journalistes Culturelles du Cameroun Madame Laurentine Assiga ; question pour les Hommes de médias de toucher du doigt ce beau rythme ancestrale Cadencé des pas , des gestes et mouvement de corps.

À titre de rappel l'artiste Lily présentera en live en intégralité cet album ce vendredi 23 janvier 2026 dès 20h à l'esplanade du stade Ommisport de Yaoundé dans le cadre de la foire FOJEC.