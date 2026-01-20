Ethiopie: Le ministère des Finances et la Fondation Zayed des Émirats arabes unis lancent une initiative visant à renforcer la résilience agricole et le secteur du café

Addis Ababa — Le ministère des Finances éthiopien, en partenariat avec la Fondation Zayed des Émirats arabes unis, a lancé les préparatifs d'une initiative de développement stratégique visant à renforcer la résilience agricole, à améliorer la valeur ajoutée du café et à relever les défis liés au climat.

Cette initiative a été discutée lors d'une réunion d'information dirigée par le ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, qui a rencontré une délégation de la Fondation Zayed conduite par Mohanna Obaid Almeheri. Cet engagement souligne le leadership proactif et la planification coordonnée du ministère pour promouvoir l'autonomisation économique à long terme des petits exploitants agricoles éthiopiens.

Au cours de la réunion, le ministre d'État Semereta a présenté un aperçu des réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie, soulignant les progrès réalisés en matière de gestion de la dette, de libéralisation monétaire et d'ouverture progressive des secteurs financier et de la gestion aux investissements privés. Elle a souligné que le ministère des Finances avait mené de vastes consultations avec des experts techniques et des parties prenantes clés afin de concevoir un cadre de projet aligné sur les priorités nationales en matière de développement, la mobilisation des recettes intérieures et la compétitivité des exportations.

« Nous nous engageons à doter les petits exploitants agricoles des compétences et des ressources dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré Mme Semereta. « Cette initiative vise à permettre une croissance durable tant pour les agriculteurs que pour le pays », a-t-elle souligné. Mohanna Obaid Almeheri a réaffirmé l'engagement à long terme de la Fondation Zayed envers l'Éthiopie, soulignant le passage d'une aide à court terme à un développement durable.

« Notre objectif n'est plus seulement d'apporter une aide immédiate », a-t-il déclaré. « Nous voulons donner aux agriculteurs les moyens d'agir grâce à des outils techniques, des équipements modernes et une éducation financière, afin qu'ils puissent surmonter les difficultés économiques et atteindre une croissance durable. » Les discussions ont également porté sur un projet majeur à venir ciblant le secteur du café en Éthiopie, un contributeur clé aux recettes d'exportation nationales qui est de plus en plus affecté par le changement climatique et l'évolution des exigences réglementaires sur les marchés européens.

Dans le cadre de cette initiative, la Fondation Zayed collaborera avec Louis Dreyfus Company (LDC), une entreprise agricole mondiale forte de plus de 150 ans d'expérience, notamment dans la gestion du carbone et la production de café au Moyen-Orient et en Afrique. Le ministère des Finances a confirmé qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration avec la Fondation Zayed et ses partenaires techniques afin de finaliser la conception du projet et le cadre de mise en oeuvre avant la cérémonie officielle de signature.

Cette initiative intégrera la gestion du carbone et les pratiques en matière de ressources en eau afin d'atténuer les risques climatiques et de garantir que les produits agricoles éthiopiens restent compétitifs sur les marchés mondiaux.