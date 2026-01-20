Ethiopie: Le Conseil des ministres éthiopien approuve des décisions économiques et politiques radicales

Le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Abiy Ahmed, a examiné et approuvé aujourd'hui une série de décisions importantes concernant la réforme douanière, les incitations à l'investissement et le développement de l'esprit d'entreprise.

Au cours de sa 52e session ordinaire, le Conseil a d'abord examiné un projet d'amendement à la proclamation douanière existante. Étant donné que la proclamation actuelle est en vigueur depuis de nombreuses années, l'amendement proposé vise à aligner la réglementation douanière sur l'évolution du commerce international. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le cabinet du Premier ministre a indiqué que cette révision visait à soutenir le secteur manufacturier en pleine expansion en Éthiopie, à promouvoir le commerce légal et à encourager les investissements.

À l'issue des délibérations, le Conseil a décidé à l'unanimité de soumettre le projet d'amendement à la Chambre des représentants du peuple pour examen approfondi. Le Conseil a ensuite examiné un projet de règlement sur les incitations fiscales et douanières en faveur de l'investissement. Ce règlement vise à mettre en place un cadre d'incitation à l'investissement basé sur les performances qui tient compte de l'utilisation des capitaux. Il cible en particulier les secteurs prioritaires qui contribuent de manière significative à la croissance économique nationale ou qui nécessitent des investissements en capital importants.

Après avoir pris en compte des contributions supplémentaires, le Conseil a décidé à l'unanimité que le règlement entrera en vigueur dès sa publication dans le Federal Negarit Gazeta. Enfin, le Conseil a examiné le projet de politique de développement de l'entrepreneuriat. Cette politique vise à garantir la durabilité des activités entrepreneuriales conformément aux objectifs de développement national.

Il vise à mettre en place un écosystème entrepreneurial favorable qui encourage l'innovation, la création de valeur ajoutée et une culture entrepreneuriale forte. Après un examen approfondi et la prise en compte des contributions, le Conseil a approuvé à l'unanimité la politique, déclarant qu'elle entrerait en vigueur le 20 janvier 2026, date de son adoption.