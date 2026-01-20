L'Union active de la fraternité guinéenne en Côte d'Ivoire (Uafg-Ci) a officiellement lancé la première édition du Tournoi de football intercommunal (Tfi), à l'issue d'une conférence de presse tenue le dimanche 11 janvier 2026, à Abidjan. Prévue du 26 avril au 28 juin 2026, au Centre sportif et culturel ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Adjamé-Cocody, cette compétition ambitionne de promouvoir la cohésion sociale, le civisme et la détection de jeunes talents à travers une saine émulation sportive. Dans cet entretien, Fidel Nohoré Raoul Tapé, président du comité d'organisation, revient sur la genèse du projet, ses valeurs et ses ambitions à long terme.

Pouvez-vous revenir sur le contexte et les motivations qui ont conduit à la création du Tournoi de football intercommunal ?

Cette compétition est née d'un double constat, à la fois social et citoyen. Notre jeunesse regorge de talents, d'énergie et d'enthousiasme, mais elle manque souvent de cadres structurés et fédérateurs pour s'exprimer sainement d'une part. Et nos communes, bien que voisines, interagissent encore insuffisamment autour de projets collectifs porteurs de cohésion, d'autre part. Face à cette réalité, il nous est apparu essentiel de créer un espace de rencontre et de brassage.

Le football, en tant que langage universel et puissant facteur de rassemblement, s'est imposé naturellement comme le meilleur levier. Notre motivation principale est de promouvoir le vivre-ensemble, la fraternité et la compétition saine, tout en offrant à la jeunesse un cadre d'expression discipliné et éducatif. Cette première édition marque le début d'une vision plus large : faire du sport un outil de cohésion sociale, de paix et d'intégration intercommunale. Ce tournoi n'est donc pas seulement une compétition sportive, mais un véritable projet citoyen, un symbole d'unité et un investissement dans l'avenir de nos communes.

Le tournoi met en avant des valeurs telles que la cohésion sociale, le civisme et la discipline. En quoi le football peut-il renforcer le vivre-ensemble entre les communautés ?

Le football est un formidable vecteur d'unité parce qu'il transcende les barrières sociales, culturelles, ethniques et générationnelles. Sur un terrain, les différences s'effacent au profit d'un objectif commun : jouer ensemble, respecter les règles et se dépasser collectivement. En Côte d'Ivoire, le football occupe une place particulière. Il est profondément ancré dans notre quotidien et notre imaginaire collectif. Il rassemble, fédère et crée des émotions partagées.

Cette capacité naturelle à réunir en fait un outil efficace pour promouvoir le vivre-ensemble. À travers ce tournoi intercommunal, nous inculquons des valeurs essentielles : la discipline, le respect de l'adversaire, l'acceptation de la différence et la responsabilité citoyenne. Le civisme s'exprime aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, à travers le respect des règles, des arbitres et des décisions. Le football devient ainsi un véritable outil de paix sociale et de fraternité.

La détection de jeunes talents est l'un des objectifs majeurs du tournoi. Comment comptez-vous structurer cette ambition ?

La détection des talents n'est pas un simple slogan pour nous, mais un axe stratégique clairement assumé. Pour qu'un tournoi serve réellement de tremplin, il doit être structuré et crédible. Nous avons mis en place un dispositif de suivi et d'observation tout au long de la compétition. Des encadreurs techniques, des entraîneurs qualifiés et des personnes ressources issues du milieu du football seront mobilisés pour évaluer les joueurs, tant sur le plan technique que comportemental.

Par ailleurs, nous travaillons à créer des passerelles avec des centres de formation et des clubs amateurs ou semi-professionnels, afin que les talents repérés puissent bénéficier d'opportunités concrètes après le tournoi. L'objectif est d'aller au-delà du simple repérage et d'offrir un accompagnement sérieux et progressif.

Quelle portée sociale et symbolique souhaitez-vous donner à ce tournoi, au regard de la participation de 32 équipes issues de diverses communautés ?

La participation de 32 équipes issues de différentes communes et communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire confère à ce tournoi une portée qui dépasse largement le cadre sportif. Nous voulons en faire un symbole fort d'unité et de fraternité.

Ce tournoi reflète une Côte d'Ivoire ouverte, hospitalière et plurielle, où les différences constituent une richesse et non une source de division. Il crée des espaces de rencontre et de dialogue entre des communautés qui se côtoient parfois sans réellement se connaître. Sur le plan symbolique, nous souhaitons qu'il incarne une jeunesse engagée, responsable et tournée vers l'avenir, démontrant que le sport peut être un puissant levier de paix, d'intégration et de construction nationale.

Quelles sont vos ambitions pour l'avenir du Tournoi de football intercommunal ?

Cette première édition constitue une étape fondatrice. Notre ambition est d'inscrire durablement le Tournoi de football intercommunal dans le paysage sportif ivoirien et, à terme, de lui donner une dimension nationale, voire sous-régionale. Nous souhaitons renforcer progressivement son organisation, améliorer les conditions de jeu et de sécurité, et professionnaliser davantage l'encadrement. À long terme, le tournoi devra devenir une véritable plateforme de promotion de la jeunesse, alliant sport, éducation civique et impact social.

Aux équipes participantes, j'adresse un message de responsabilité : vous êtes les ambassadeurs de ce projet. Quant aux partenaires potentiels, soutenir ce tournoi, c'est investir dans la jeunesse, la cohésion sociale et la paix. C'est accompagner un projet porteur de sens, tourné vers l'avenir et la construction d'une Côte d'Ivoire plus unie.