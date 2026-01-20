Sénégal: Une nation debout pour ses Champions - Parade historique à Dakar

Le Sénégal a tenu l’Afrique entière en haleine. En remportant son deuxième titre de champion d’Afrique, l’Équipe du Sénégal de football a suscité un engouement exceptionnel, bien au-delà des frontières du continent.

Ce sacre historique a provoqué un véritable raz-de-marée populaire, culminant lors de l’accueil grandiose réservé aux Lions, ce lundi 20 janvier à Dakar. La parade populaire, organisée de Diamniadio jusqu’au Palais de la République, a rassemblé une foule immense, témoignant de la reconnaissance et de la fierté d’un peuple uni derrière ses champions.

Dès Thiaroye, la mobilisation était impressionnante. Les supporters ont envahi les abords du péage et les principaux axes routiers afin de communier avec les Lions d’Afrique. Tout au long du parcours, une marée humaine, encadrée par les forces de sécurité, a accompagné les hommes du sélectionneur Pape Bouna Thiaw durant toute la journée. Chants, drapeaux et cris de joie ont rythmé cette procession historique, illustrant l’amour indéfectible des Sénégalais pour leur équipe nationale.

Moment fort de la célébration, Idrissa Gana Gueye s’est dressé devant des milliers de compatriotes, brandissant fièrement le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations. Un geste symbolique, traduisant à la fois sa fierté personnelle et sa profonde reconnaissance envers le peuple sénégalais.

De son côté, Sadio Mané a rendu un hommage appuyé au sélectionneur, à l’ensemble de ses coéquipiers, ainsi qu’à la légende du football africain El Hadj Ousseynou Diouf, salué comme un soutien moral majeur et une source d’inspiration constante au sein de la Tanière.

Il convient également de souligner la portée historique de cet exploit. Pape Bouna Thiaw entre à jamais dans l’histoire du football sénégalais en devenant le premier sélectionneur à remporter la Coupe d’Afrique des Nations dès son premier mandat à la tête de l’équipe nationale. Un accomplissement remarquable qui restera gravé dans les annales du sport sénégalais. À la lumière de cet exploit, l’hommage rendu par Sadio Mané, au nom de toute l’équipe, apparaît pleinement mérité et légitime.

À travers cette parade populaire, le Sénégal n’a pas seulement célébré une victoire sportive : il a affirmé son unité, sa passion et son attachement profond à des Lions devenus, le temps d’un sacre, les symboles vivants de la fierté nationale