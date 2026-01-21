Afrique: Le Sommet Afrique-France - Le Kenya se positionne comme leader continental à Paris

En prélude au Sommet Afrique-France prévu à Nairobi en mai 2026, le Premier ministre kényan, Musalia Mudavadi, est attendu à Paris ce 19 janvier pour une série de rencontres diplomatiques de haut niveau.

La visite s'inscrit dans la préparation d'un sommet historique, le Kenya devenant le premier pays africain non francophone à accueillir cet événement depuis sa création en 1973. Lors de son séjour, Mudavadi rencontrera le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour des discussions stratégiques visant à renforcer la coopération bilatérale et préparer le programme officiel du sommet. « Le statut du Kenya en tant que leader diplomatique et environnemental en Afrique est l'aboutissement des efforts déployés par le pays, sous l'impulsion du président William Ruto, pour positionner notre nation comme la plaque tournante du continent », a souligné le Premier ministre. Traditionnellement organisé en France ou dans des pays africains francophones, le Sommet Afrique-France constitue un baromètre de l'influence diplomatique et économique sur le continent.

Le choix du Kenya, pays anglophone, marque une rupture symbolique et stratégique : il illustre la montée en puissance des nations de l'Afrique de l'Est dans le leadership continental et dans l'agenda de la coopération Afrique-France. Au-delà des rencontres politiques, la délégation kényane prévoit des sessions avec des entreprises françaises majeures, dont Airbus, Thales, In Groupe, Winwin Afrique et CFAO, reflétant la volonté de Nairobi de renforcer les échanges commerciaux et les investissements dans les secteurs technologiques et industriels. Le Premier ministre doit également signer un accord avec l'Agence Française de Développement (AFD), portant sur le financement de projets d'infrastructures et de développement durable, et rencontrer des représentants de l'UNESCO pour renforcer la coopération culturelle et éducative.

Pour le Kenya, cette visite est autant diplomatique qu'économique : elle confirme son ambition de jouer un rôle central dans la définition des politiques continentales et de promouvoir l'intégration régionale. Selon les analystes, la préparation du sommet à Paris permettra à Nairobi de mettre en avant ses réussites en matière de gouvernance, de diplomatie verte et d'innovation technologique, tout en consolidant les partenariats stratégiques avec la France et les acteurs internationaux. En accueillant le sommet sur son sol, Nairobi espère non seulement attirer des investissements directs mais aussi affirmer sa stature de hub continental, capable de relier les sphères anglophones et francophones de l'Afrique. La visite de Musalia Mudavadi à Paris constitue ainsi un jalon clé dans la préparation d'un sommet qui pourrait redéfinir les équilibres diplomatiques et économiques entre le continent africain et la France.