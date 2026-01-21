Togo: Industries extractives - Une contribution accrue au budget de l'État

20 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Les recettes issues de l'exploitation des ressources minières au Togo devraient enregistrer une progression significative au cours des trois prochaines années.

Selon les prévisions, elles augmenteront de 31 % sur la période 2026-2028, confirmant le rôle stratégique du secteur extractif dans l'économie nationale.? Pour l'année 2026, la mobilisation des recettes minières est estimée à 10,38 milliards de Fcfa. Elle devrait atteindre 12,48 milliards en 2027, avant de s'établir à 13,62 milliards en 2028. Cette dynamique intervient toutefois dans un contexte où les recettes restent en deçà des niveaux enregistrés certaines années précédentes.

Malgré ce recul relatif, les industries extractives continuent d'apporter une contribution notable au budget de l'État. Le sous-sol togolais repose notamment sur l'exploitation du phosphate, du clinker et du calcaire, auxquels s'ajoutent plus récemment le manganèse et d'autres substances minières, dont la production soutient la croissance. Au-delà de l'impact budgétaire, le secteur minier joue également un rôle social important. Les activités extractives génèrent des emplois directs et indirects, en particulier au bénéfice des jeunes, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et au développement local.

