Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 janvier 2026

Sénégal : Parade des Lions - Une cérémonie officielle placée sous le sceau de l'unité et de la cohésion nationale

Le 20 janvier 2026 restera gravé à jamais dans l’histoire du Sénégal. Sacrés Champions d’Afrique lors de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, les Lions de la Teranga ont été accueillis avec les honneurs au Palais de la République, lors d’une cérémonie officielle d’une forte portée symbolique.

Bien plus qu’une simple réception, l’événement s’est imposé comme un moment de communion nationale, illustrant l’unité, la fierté et la cohésion sociale d’un peuple rassemblé autour de ses héros. [Source allAfrica]

Ouganda : La santé de l'opposant Kizza Besigye se détériore, selon son parti

Kizza Besigye, figure de l’opposition ougandaise et actuellement incarcéré, se trouve dans un état de santé "critique," selon son parti politique.

Le Front populaire pour la liberté a lancé l’alerte dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux.

"La santé de notre leader, le Dr Kizza Besigye, a atteint un stade critique et continue de se détériorer," selon le parti. Kizza Besigye a été transféré de la prison de Luzira vers un établissement médical de Kampala dans la nuit de lundi à mardi. [Source Africanews]

La BRVM boucle l’année 2025 avec un record historique

Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Edoh Kossi Amenounve, a présenté ce mardi 20 janvier 2026, à Abidjan, le bilan des activités de l’institution pour l’exercice 2025. Malgré un contexte mondial instable, la cote affiche une vitalité exceptionnelle.

L’année 2025 restera gravée dans les annales de la BRVM. Face aux acteurs du marché financier, Edoh Kossi Amenounve a révélé des chiffres sans précédent. Avec 4 204,7 milliards de FCFA mobilisés sur le marché primaire, la BRVM signe sa plus forte performance depuis sa création. Le moteur de cette croissance exceptionnelle demeure le compartiment obligataire, qui a capté 3 684,9 milliards de FCFA, soit 87,6 % des ressources levées. [Source Apanews]

Maroc: Rabat devient le premier pays africain à vouloir rejoindre le « Conseil de paix » de Donald Trump

Le Maroc est devenu, ce lundi 19 janvier 2026, le premier pays africain à accepter officiellement de rejoindre le « Conseil de paix », une nouvelle instance internationale lancée par le président américain Donald Trump. Le roi Mohammed VI a donné son accord pour que le royaume en soit « membre fondateur », selon une annonce du ministère des Affaires étrangères marocain.

Cette adhésion place le Maroc à l’avant-poste d’une initiative américaine aux contours encore flous. Bien que présenté comme visant à « contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient » et à « adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde », le projet de charte du Conseil ne mentionne plus explicitement la reconstruction de Gaza, objectif initialement avancé.

Par ailleurs, l’adhésion en tant que membre permanent aurait un coût financier substantiel, évoqué à plus d’un milliard de dollars en espèces, un détail qui interroge sur la nature et le modèle de gouvernance de cette structure. [Source Africapresse]

Législative et présidentielle au Cap-Vert - Le président José Maria Neves a dévoilé les dates des élections

Le président du Cap-Vert José Maria Neves a annoncé lundi 19 janvier la tenue des élections législatives le 17 mai, suivies du premier tour de la présidentielle le 15 novembre dans l’archipel.

Le président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves, a annoncé lundi 19 janvier avoir fixé au 17 mai 2026 la tenue des élections législatives dans l’archipel, qui seront suivies le 15 novembre par le premier tour de l’élection présidentielle.

José Maria Neves a réuni lundi le Conseil de la République, après avoir consulté les partis politiques la semaine dernière sur ce calendrier électoral : "J’ai réuni le Conseil de la République, organe consultatif du président de la République, et après avoir analysé les dates des fêtes religieuses, la mobilité des Cap-Verdiens aux mois d’avril et mai (...), j’ai décidé de fixer au 17 mai les élections législatives" et au 15 novembre le premier tour de l’élection présidentielle, a déclaré le chef de l’Etat à la presse à l’issue de la réunion. " [Source Africa Radio]

Le Togo confirme avoir extradé l'ex-putschiste Paul-Henri Damiba vers le Burkina Faso

Le gouvernement togolais a confirmé, mardi 20 janvier 2026, avoir extradé vers le Burkina Faso, l'ancien président de transition de ce pays, l’ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022 et accusé depuis d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch.

Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui se trouvait en exil au Togo, a été arrêté le 16 janvier et « remis aux autorités du Burkina Faso » le lendemain, après une audience à la cour d'appel de Lomé, indique le ministre de la Justice, dans un communiqué lu à la télévision publique.

Ce dernier précise que le Burkina Faso avait formulé une demande d'extradition le 12 janvier, notamment pour « incitation à la commission de délits et de crimes ». Le communiqué indique que cette procédure a été effectuée « dans le cadre de la coopération judiciaire entre États et du respect de l’État de droit ». [Source RFI]

La CAF lance la Ligue des nations

La CAF a annoncé, le 17 janvier 2026, la suppression du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs locaux. Le président Patrice Motsepe justifie cette décision par la nécessité de réformer le calendrier et le modèle économique du football continental.

Le CHAN sera remplacé par une Ligue des nations africaine, un nouveau tournoi annuel impliquant les 54 sélections nationales. Le format prévoit des affrontements par zones géographiques avant une phase finale. Cette réforme vise à dynamiser le football, réduire les coûts et augmenter le nombre de matchs de haut niveau. [Source Africa 24]

En Guinée, la lutte contre le paludisme fragilisée par le retrait de l’Usaid

Depuis l’arrêt des activités de l’Agence américaine pour le développement international, décrété par Donald Trump en janvier 2025, deux millions de moustiquaires ont manqué en 2025 dans le pays et les 500 agents qui sensibilisaient les populations ont été licenciés.

Assis sur le canapé usé de son salon exigu, dans le quartier de Dixinn, à Conakry, Sékouna Kanté en veut à Donald Trump. Quelques jours plus tôt, cet informaticien de 43 ans a dû emmener sa petite Mariam, 9 mois, en urgence à l’hôpital à cause d’une crise sévère de paludisme.

En raison de l’arrêt des activités de l’Agence américaine pour le développement international (Usaid), décrété par M. Trump lors de son retour à la Maison Blanche, le 20 janvier 2025, la fillette et sa famille n’ont, à l’instar de milliers d’autres habitants de la capitale guinéenne, pas reçu les moustiquaires habituellement distribuées dans le cadre du plan national de lutte contre le paludisme. [Source Le Monde Afrique]

Côte d’Ivoire : Le parti de Laurent Gbagbo prépare son premier congrès ordinaire à Abidjan

Le président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, réunit le Comité Central ce vendredi 23 janvier à 15 h au siège du parti, à la Riviera Bonoumin à Abidjan. La rencontre sera élargie aux présidents des organes et commissions du parti.

Cette réunion intervient dans un contexte politique tendu, alors que des consultations sont en cours pour former le nouveau gouvernement ivoirien. Le PPA-CI a récemment démenti toute participation à l’équipe ministérielle en cours de constitution. [Source Beninwebtv]

Nigeria : Plus de 160 chrétiens kidnappés pendant la messe

Les attaques ont été confirmées par un rapport de l’ONU, qui mentionne « plus de 100 fidèles » enlevés par des « bandits armés », le dimanche 18 janvier, à Kurmin Wali, dans le nord du pays.

Des gangs armés ont attaqué deux églises et enlevé plus de 160 fidèles, dimanche, à l’heure de la messe, dans un village isolé de l’État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, ont indiqué lundi un membre du clergé chrétien et un rapport de sécurité de l’ONU consulté par l’AFP. Ces attaques interviennent dans un contexte de résurgence des kidnappings et au moment où Washington clame que les chrétiens sont « persécutés » dans le pays. [Source Jeune Afrique]



