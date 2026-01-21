Sénégal: Récompenses des Lions - 75 millions FCFA et des terrains de 1 500 m2

20 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

« J'informe le peuple sénégalais qu'en leur nom et en mon nom, j'ai offert 75 millions de francs CFA à chaque joueur, ainsi qu'une parcelle de 1 500 m² sur la Petite-Côte », a déclaré le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le chef de l'État s'exprimait lors d'une grande cérémonie officielle organisée en l'honneur des Lions, champions d'Afrique.

Selon les précisions données, l'encadrement fédéral a également bénéficié de parcelles de 1 000 m² et d'une prime de 50 millions de francs CFA.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.