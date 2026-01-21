Afrique de l'Ouest: Togo/Burkina - Damiba extradé

A la demande de la justice burkinabè, le Togo a décidé l'extradition de l'ancien président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui y était réfugié depuis son éviction du pouvoir fin septembre 2022. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel du gouvernement togolais qu'on lira.

« En date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso, visant Monsieur DAMIBA Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabè, poursuivi des chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux.

Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête susdite, y ont donné telles suites que de droit. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, Monsieur DAMIBA Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026, en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue, puis écroué. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier.

A l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite, sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabè, des instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de monsieur DAMIBA Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable, et l'absence de la peine de mort. Après cet avis favorable de la chambre d'instruction, Monsieur DAMIBA Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso, le 17 janvier 2026.

Fait à Lomé, le 19 janvier 2026

Pour le Gouvernement, le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des droits humains