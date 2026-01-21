Afrique: Visas pour les États-Unis - Le gel commence pour 26 pays africains

Dans le cadre des nouvelles règles migratoires voulues par le président Donald Trump, les États-Unis ont annoncé la suspension, à compter de mercredi 21 janvier, de toutes les demandes de visas d'immigration permanente pour 75 pays, dont 26 États africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal.

Contrairement aux visas touristiques, cette mesure concerne les visas dits « longs », qui permettent notamment le regroupement familial ou l'accès à l'emploi sur le territoire américain. Selon Washington, cette suspension vise à donner aux autorités le temps de revoir en profondeur l'ensemble du processus d'attribution de ces titres de séjour.

Dans un communiqué daté du 7 janvier, le Département d'État des États-Unis affirme que les ressortissants des pays concernés, déjà installés aux États-Unis, perçoivent des aides sociales à des « niveaux inacceptables ».

Pour Donald Trump, les immigrants doivent désormais être « financièrement autonomes » et ne pas « constituer une charge pour les Américains ». L'administration a donc lancé une révision complète de l'Immigration and Nationality Act, le texte qui encadre les règles d'obtention des visas d'immigration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des critères d'attribution appelés à évoluer

Sur son site internet, le Département d'État précise que l'objectif est de s'assurer que « les immigrants issus de pays à haut risque ne bénéficient pas de l'aide sociale aux États-Unis ». Les critères d'éligibilité à ces visas pourraient ainsi évoluer : au-delà des ressources financières, l'âge et l'état de santé des candidats pourraient désormais être pris en compte dans l'évaluation des dossiers.

Présentée comme provisoire, cette suspension pourrait toutefois s'inscrire dans la durée. Le Département d'État indique en effet que le gel des demandes restera en vigueur tant que les États-Unis ne seront pas en mesure de garantir que les nouveaux migrants ne « puisent pas dans les richesses du peuple américain ». Il a également fait savoir qu'il « s'efforcera de faire en sorte que la générosité du peuple américain ne soit plus exploitée ».

Donald Trump avait annoncé fin novembre 2025 son intention de durcir radicalement la politique migratoire des USA : « Je vais suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde afin de permettre au système américain de se rétablir complètement », avait-il écrit dans un message publié sur la plateforme Truth Social, indiquant qu'il pourrait annuler « des millions » d'admissions accordées sous la présidence de Joe Biden.

Le Département d'Etat a déclaré le lundi 12 janvier 2026 avoir révoqué plus de 100 000 visas depuis le retour de Trump au pouvoir. En décembre 2025, le ministère de la Sécurité intérieure avait aussi révélé que l'administration a expulsé plus de 605 000 personnes, et que 2,5 millions d'autres étaient parties de leur propre chef.

La liste des pays africains ciblés par cette nouvelle mesure : Algérie, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, RDC, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Libye, Maroc, Nigeria, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, et Ouganda.