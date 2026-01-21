Ile Maurice: Une sexagénaire victime de maltraitance par son fils

Une sexagénaire affirme avoir été victime de maltraitance. Le cas a été signalé à Vacoas, dimanche. Les faits se seraient produits vers 19 heures, au domicile familial. La victime, une pensionnaire âgée de 69 ans, résidant à Vacoas, allègue avoir été menacée par son fils, avec qui elle partage la même adresse.

Selon sa déclaration à la police, ce dernier aurait brandi une barre métallique d'environ 60 centimètres de long et proféré des menaces à son encontre. La sexagénaire affirme avoir été profondément humiliée et avoir craint pour sa sécurité. Aucune blessure n'a toutefois été constatée. Un autre fils de la victime aurait été témoin de la scène.

La victime explique souffrir de plusieurs problèmes de santé, dont de l'hypertension, et se dit physiquement affaiblie. Elle soutient que son fils devient agressif, surtout lorsqu'il consomme de l'alcool. Le différend serait principalement lié à la garde de ses petits-enfants, âgés d'un an et de neuf ans.

«Mo ena 69 an, mo ena tansion for ek mo lasante pa bon. Souvan kan li sou, li lager ar mwa ek li menas mwa. Li krwar mo bizin vey so bann zanfan. Kan mo dir li mo pa kapav, li amerde ek li menas mwa. Tipti-la ena zis 1 an, mo mem mo enn dimounn feb, mo pa kapav vey li pandan lontan. Mo kapav get zot enn tigit letan, me pa plis, parski mo malad», confie la sexagénaire. Elle ajoute comprendre que les parents doivent travailler, mais estime que sa santé devrait également être prise en considération.

Alertée, la police de Vacoas est intervenue le dimanche 18 janvier. Le suspect a été arrêté vers 21 h 35 et placé en détention au Line Barracks Detention Centre. Il a comparu en cour hier pour maltraitance envers une personne âgée. L'enquête se poursuit.