Cote d'Ivoire: Pogba à Monaco, déjà comme un goût d'échec

Trente minutes sur les terrains de L1, et c'est tout : le retour de Paul Pogba à Monaco, qui avait suscité tant d'espoirs et de curiosité l'été dernier, n'est pas le succès escompté et le champion du monde, blessé, sera encore absent ce soir à Madrid.

Lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le match contre le Real avait été coché par les dirigeants monégasques et par Pogba lui-même. Cette septième journée devait représenter le symbole de son renouveau, une forme d'apogée dans sa course contre le temps et son retour à la compétition.

Ce cas de figure idéal aurait dû lui permettre de prétendre à retrouver les Bleus pour viser la Coupe du monde en juin. C'est pour cela que Pogba a été inclus dans la liste des joueurs qualifiés en C1.

Or, il n'a pas disputé une seule minute dans la compétition. Présent sur la feuille de match pour le déplacement à Chypre contre Pafos (2-2) le 26 novembre, il avait passé la seconde mi-temps à s'échauffer, sans rentrer. Dans la foulée contre Galatasaray (1-0), son entraîneur Sébastien Pocognoli l'avait laissé sur le banc.

Amoindri physiquement, Pogba s'est blessé à un mollet peu après. Sa dernière apparition en L1 remonte au 5 décembre, et 21 minutes disputées à Brest (0-1), sans parvenir à influer sur le résultat. Depuis six semaines, le milieu de terrain traîne cette blessure, et son blues. Enthousiaste de juillet à décembre, il apparait désormais «plus marqué», explique une source interne au club.