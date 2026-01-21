Congo-Kinshasa: La société civile du secteur de Ruwenzori réclame la réhabilitation des routes agricoles

L'impraticabilité des routes de desserte agricole paralyse l'économie rurale dans le secteur de Ruwenzori, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). La société civile locale a lancé lundi 19 janvier un plaidoyer pressant auprès des autorités pour la réhabilitation de ces axes vitaux, dont le délabrement avancé empêche l'accès aux champs et l'évacuation de récoltes vers les centres de consommation.

Selon les acteurs civiques, la dégradation touche l'ensemble des axes routiers Nord, Sud et Ouest du secteur, laissant les populations paysannes dans une impasse économique.

Un accès aux champs devenu périlleux

Le tronçon reliant Kalembo à Kikingi est particulièrement pointé du doigt. Alors qu'il constitue l'unique voie d'accès pour de nombreux agriculteurs, il est aujourd'hui quasiment impraticable au-delà de la localité de Mwenda. Riccardo Rupande, président de la société civile du secteur de Ruwenzori, souligne l'urgence d'une intervention en cette année 2026 :

« Aujourd'hui, on ne peut passer que de Kalembo jusqu'à Mwenda. Au-delà, c'est très difficile. Il faut coûte que coûte que les routes soient réhabilitées pour que les villageois puissent accéder à leurs champs de manière paisible. Si nous avons des routes, nous pourrons mener nos activités comme il se doit ».

Vers un début des travaux ?

L'appel de la société civile s'adresse à tous les échelons du pouvoir. Les paysans demandent aux autorités de "mettre les bouchées doubles" pour transformer leurs promesses de développement en actions concrètes sur le terrain.

Contacté par Radio Okapi, le chef du secteur de Ruwenzori s'est voulu rassurant. Les travaux de réhabilitation devraient débuter "incessamment", a-t-il affirmé.

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre des promesses faites l'an dernier par le gouvernement provincial du Nord-Kivu. En attendant le premier coup de pioche, l'autorité locale appelle la population à la patience.