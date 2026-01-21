Congo-Kinshasa: Un tournoi de basketball à Beni pour assister les veuves des militaires et les déplacés

La coordination des clubs des vétérans de basketball de Beni a organisé, ce week-end dernier, une compétition caritative pour collecter des fonds et des biens en faveur des personnes démunies. En collaboration avec l'Entente urbaine de basketball, cette initiative vise à soutenir prioritairement les veuves et orphelins des militaires des FARDC tombés au front, ainsi que les déplacés de guerre.

Depuis le lancement du tournoi vendredi 16 janvier 2026, l'enceinte sportive de la ville sert de point de collecte. Les spectateurs et citoyens de bonne volonté y déposent des vivres, des vêtements et des contributions financières.

Redonner le sourire aux familles des militaires

L'objectif principal de cette mobilisation est d'apporter une assistance concrète aux familles des soldats ayant combattu contre les rebelles du M23. Pour Pascal Kazindu, coordonnateur des clubs des vétérans et organisateur de l'événement, il s'agit d'un devoir de reconnaissance envers ceux qui ont défendu la patrie :

« Nous avons songé à assister ces femmes veuves de nos vaillants militaires des FARDC. Nous irons les voir dans leur camp avec ce que nous aurons récolté. L'idée est de redonner le sourire à ces gens qui souffrent ».

Un appel à la solidarité urbaine

Au-delà de familles des militaires, le tournoi cible également les nombreux déplacés venus de Goma et des zones environnantes, dont certains vivent dans une précarité extrême à Beni.

« Il y a des gens qui dorment à la belle étoile ici dans la ville alors que nous, nous avons des maisons. On ne peut pas rester indifférents », insiste Pascal Kazindu.

Les organisateurs appellent l'ensemble de la population à poursuivre cet élan de générosité pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu à cause de la crise sécuritaire.