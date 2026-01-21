Congo-Kinshasa: La société civile du Kongo-Central alerte sur la recrudescence de l'insécurité à Lufu

La cité frontalière de Lufu, dans le territoire de Songololo, fait face à une montée de criminalité sans précédent, a alerté dimanche 19 janvier la Nouvelle société civile congolaise (NSCC). Elle fait état d'une multiplication de vols à main armée et d'incursions nocturnes, qui sèment la peur au sein de la population locale.

Malgré les interpellations effectuées par les forces de l'ordre durant la période des festivités, un nouveau groupe criminel d'une quinzaine d'individus a fait son apparition. Il menace la stabilité de cette zone commerciale stratégique.

Un mode opératoire violent

Les malfrats opèrent désormais avec un mélange d'armes à feu et de machettes. Les témoignages recueillis par la société civile décrivent des nuits d'angoisse. Le week-end dernier, plusieurs domiciles ont été visités par ces bandits.

Le bilan de ces incursions est lourd avec des cas de vol, de violences physiques et des traumatismes. D'après la société civile, d'importantes sommes d'argent et des biens de valeur ont été emportés, plusieurs propriétaires ont été blessés à la machette et des menaces de mort systématiques ont été proférées contre les victimes.

Appel au renforcement des patrouilles

Pour Sylvain Matutanga, coordonnateur de la NSCC dans la région, cette situation risque de paralyser les activités socio-économiques à la frontière. Il appelle les autorités à une réaction musclée et immédiate.

La société civile formule, à cet effet, quatre recommandations urgentes :

Renforcer les effectifs des forces de sécurité dans la cité de Lufu.

Instaurer des patrouilles régulières et dissuasives, particulièrement la nuit.

Accroître la collaboration entre les autorités et la population pour identifier les caches des criminels.

Poursuivre et neutraliser ces réseaux actifs.

Contactée par Radio Okapi, la police locale a promis de réagir ultérieurement à ces allégations.