Congo-Kinshasa: 3000 agents mobilisés pour combattre les embouteillages dès le 26 janvier à Kinshasa

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé ce lundi 19 janvier le déploiement, dès le lundi 26 janvier, de trois mille agents issus notamment de la Police nationale congolaise (PNC), de la division urbaine de transports, de la brigade spéciale de protection de l'environnement, ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle.

Ces agents seront déployés sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles de la capitale, pour lutter contre les embouteillages, et protéger la vie des usagers.

« Leur mission est claire : faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation », a déclaré l'autorité provinciale.

Contrôles obligatoires

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dès le 26 janvier, des contrôles systématiques du permis de conduire, du contrôle technique, de la vignette, de l'autorisation de transport, de l'assurance et du respect de la grille tarifaire des transports en commun seront effectués. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et à la mise en fourrière de leurs véhicules, a averti le gouverneur.

Horaires pour les poids lourds

Selon lui, les camions de 20 tonnes et plus, ainsi que les véhicules de livraison, circuleront selon des horaires réglementés : de 22h à 5h les lundi, mardi et mercredi. Circulation libre les autres jours, mais uniquement de 22h à 5h pour l'accès au centre-ville.

Les stationnements anarchiques sur la voie publique sont strictement interdits.

Motos-taxis et marchés pirates

Les motos-taxis et tricycles restent interdits sur la route nationale N°1 aux mêmes horaires, tout comme les marchés pirates le long des artères principales.

Ces mesures visent à protéger la population, non à la sanctionner. « La discipline routière sauve des vies, fait gagner du temps et fait progresser Kinshasa », a conclu Daniel Bumba, appelant à un succès collectif par le civisme.