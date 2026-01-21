Soudan: Kamil Idris idris rend visite aux blessés de la bataille de la dignité à l'hôpital militaire

20 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a rendu visite aujourd'hui, aux blessés et aux victimes de la bataille de la Dignité à l'hôpital du Corps médical militaire, accompagné du Ministre de la Défense, le général Hassan Daoud Kabroun, du Secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali, ainsi que du Directeur général des services médicaux au ministère de la Défense, le général médecin Zakaria Ibrahim Mohamed Al-Tayeb.

Au cours de la visite, le Premier ministre a salué les sacrifices consentis par les forces armées, les forces régulières et les forces qui les soutiennent dans la défense de la patrie, raisant allusion au rôle des services médicaux dans la prise en charge sanitaire des membres des forces régulières et des citoyens, illustrant le slogan « Une seule armée, un seul peuple ».

De son côté, le Directeur général des services médicaux a affirmé que la visite traduit l'attention de l'État à la situation sanitaire des blessés, soulignant la poursuite des efforts visant à fournir des soins de santé à tous les citoyens sans distinction. La visite du Premier ministre a été chaleureusement accueillie par les blessés et les victimes, qui ont réaffirmé leur détermination à se sacrifier pour la défense de la patrie.

