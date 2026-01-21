Soudan: Le ministre de l'Intérieur rencontre la représentante du HCR au pays

Le ministre de l'Intérieur, le général de police Babaker Samra Mustafa, a reçu mardi dans son bureau Mme Mary Hélène, représentante du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Soudan.

La rencontre, qui s'est prolongée, a porté sur de nombreuses questions liées à la situation des réfugiés originaires de certains pays voisins, ainsi que sur les conditions des réfugiés soudanais contraints par la guerre de chercher asile dans plusieurs pays de la région. Les discussions se sont déroulées, selon la même source, dans un climat de clarté, de transparence et de franchise.

La réunion s'est tenue en présence du président de l'Autorité du registre civil, le général de police Othman Mohamed Al-Hassan Dinkaoui, du directeur du bureau exécutif, le général de police et juriste Mohamed Al-Mu'tasim Okasha, de l'assistant du commissaire de l'État de Khartoum, le général de police à la retraite Dr Idriss Abdallah Liman, ainsi que du représentant de la Direction de la coopération internationale, le colonel de police Yass Abdel Salam.