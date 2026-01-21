Togo: Renforcement de la mobilité internationale

Le gouvernement entend faciliter la mobilité des étudiants entre les universités publiques du pays et celles d'Europe, dans le but de renforcer le partage de connaissances et l'ouverture internationale de la communauté universitaire.

Dans cette perspective, le ministère délégué chargé de l'Enseignement supérieur a engagé des échanges avec les acteurs du monde académique autour des opportunités offertes par le programme Erasmus+, principal dispositif de l'Union européenne dédié à la mobilité et à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Selon le ministre Gado Tchangbeni, ces rencontres visent à permettre aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de mieux comprendre les mécanismes et les avantages du programme.

Erasmus+ offre notamment des bourses pour des séjours d'études ou de formation en Europe, des échanges d'enseignants, ainsi que des projets de coopération académique entre établissements partenaires. Concrètement, le programme permet aux étudiants de suivre une partie de leur cursus dans une université européenne, avec une reconnaissance académique des crédits obtenus. Il soutient également le renforcement des capacités institutionnelles à travers des partenariats pédagogiques, la modernisation des programmes de formation et le développement de compétences transversales, notamment linguistiques et interculturelles.