Togo: La délivrance des titres fonciers est toujours trop lente

20 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Malgré les réformes engagées, l'obtention d'un titre foncier reste un parcours long et coûteux. Les délais peuvent atteindre deux ans, voire jusqu'à sept ans dans certains cas, plongeant de nombreux demandeurs dans l'incertitude.

Face à cette situation, la Ligue des consommateurs du Togo (LCT) est montée au créneau pour interpeller les autorités. L'organisation dénonce des procédures onéreuses et des lenteurs administratives qui exposent les acquéreurs à des risques, notamment la revente frauduleuse de parcelles par des propriétaires initiaux.

La LCT pointe également du doigt la politique de dématérialisation de l'Office togolais des recettes (OTR), jugée peu efficace dans le domaine foncier. « Beaucoup de propriétaires sont aujourd'hui dans le désarroi, leurs titres n'ayant pas été signés pour être opposables devant les tribunaux », a déclaré Emmanuel Sogadji, président de la Ligue. La LCT appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes pour simplifier et accélérer la délivrance des titres foncier.

