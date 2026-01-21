Sénégal: Kédougou - La filière coton a connu une hausse de 86,73% à mi-parcours (Chef de service régional)

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Les superficies maintenues pour la campagne 2025-2026 dans la région de Kédougou (sud-est) s'élèvent à 4 100 hectares contre 2 352 hectares lors de la campagne précédente, soit une hausse des emblavures de 74,32 %, a appris l'APS du chef du service régional de la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX), Wally Léon Faye.

"La production attendue enregistre une progression significative de 86,73 %, passant de 3 098 tonnes à 5 785 tonnes au titre de la présente campagne", a-t-il annoncé. Les rendements moyens évoluent également à la hausse, passant de 1 317 kg/ha à 1411 kg/ha, soit une augmentation de 7,13 % (le meilleur rendement sur l'ensemble de la zone cotonnière sénégalaise, selon le chef de service régional de la SODEFITEX). "À la date du 17 janvier 2026, un total de 2 327 tonnes a été collecté, réparti comme suit : pour le premier choix avec 2 276 tonnes, le deuxième choix avec 49 tonnes et le troisième choix avec 2,68 tonnes", a-t-il expliqué.

Waly Léon Faye a indiqué que la production connaît une nette augmentation par rapport à la campagne précédente. "L'année dernière, nous avions enregistré 3 098 tonnes. Nous attendons pour cette année 5784 tonnes, et si la tendance actuelle se maintient, nous pourrions même atteindre 6 000 tonnes", a-t-il révélé. M. Faye a expliqué que ces chiffres traduisent une prédominance du coton de bonne qualité, saluant un atout majeur pour la commercialisation et la valorisation de la filière dans la région de Kédougou.

"Toutefois, la campagne n'est pas sans difficultés. La récolte, réalisée essentiellement à la main, fait face à un manque de main-d'œuvre. Une contrainte qui ralentit par endroits le rythme des opérations dans les champs", a t-il signalé. Il a invité la jeunesse et les groupements de promotion féminine (GPF) à s'impliquer davantage dans les activités de récolte du coton. "Une mobilisation pourrait contribuer à sécuriser les objectifs de production et à renforcer l'économie locale ", a t-il- estimé.

