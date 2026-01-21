Sénégal: De Malika à Yoff, immersion dans le dahira 'Moudjadine fi lahi'

Dakar — Le dahira "Moudjadine fi lahi" qui signifie "Ceux qui font le djihad sur la voie de Dieu" de Malika, une banlieue dakaroise, perpétue un legs initié depuis 2011, en répondant au 146e Appel de Seydina Limamou Lahi.

A Yoff, en ce deuxième jour de l'Appel, tout de blanc vêtus, hommes, femmes et même les enfants, sont de la partie pour accomplir leur ziaar et suivre les discussions de "Yoor-Yoor" (matinée) à la grande place de Yoff Diamalaye. Selon le président, Baye Madione Laye Sow, c'est une tradition héritée de leurs aînés que le dahira perpétue, guidé par la foi en Dieu et en leur guide religieux, Baye Laye. "C'est une fête que l'on commémore chaque année avec la même ferveur. On y vient avec beaucoup d'engouement et la même foi qui nous guide à la Mecque, c'est la même qui nous amène ici, à Yoff", a fait valoir Baye Madione Laye Sow.

Il souligne que le premier convoi composé des cuisinières a quitté Malika dimanche, durant le match Sénégal-Maroc comptant pour la finale de la Coupe d' Afrique des nations (CAN). Arrivées à Yoff à bord d'un camion, elles ont amené tout ce dont elles ont besoin pour nourrir le dahira et tous les pèlerins environnants pour trois jours, a fait savoir la présidente de la commission féminine, Thilla Baldé. Le dahira, selon son président, est appuyé par le maire de Malika, Talla Gadiaga, et d'autres bienfaiteurs. Les cotisations mensuelles exigées durant toute l'année, servent à acheter ce dont ils ont besoin.

Le reste du dahira, venu lundi, à Cambérène, pour l'ouverture de l'Appel, est aussitôt reparti à Yoff, à leur fief, après la cérémonie. Tous sont logés au groupe scolaire bilingue Al Mahdi, à la sortie de Yoff, non loin du centre aéré BCEAO, un local de deux étages prêté par une bienfaitrice, Coumba Seck. Revenant de la cérémonie de "Yoor-Yoor", certains membres se reposent en attendant le déjeuner, alors que d'autres en profitent pour aller voir des amis. Thilla Baldé s'affaire en cuisine et dit avoir presque terminé le plat du jour, du riz à la viande.

