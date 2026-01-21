Congo-Kinshasa: Plusieurs quartiers de la ville de Matadi privés d'eau potable

Depuis trois jours, ce mardi 20 janvier, les robinets sont à secs dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi au Kongo-Central. Cette pénurie d'eau potable perturbe la vie quotidienne de plusieurs familles, désormais contraintes de puiser de l'eau soit dans les bornes fontaines ou dans le fleuve Congo.

Dans un communiqué rendu public lundi, la Régie de distribution d'eau (REGIDESO) explique que cette situation est consécutive à arrêt de fonctionnement de ses usines de production d'eau dans la nuit du dimanche 18 janvier 2026, après une panne sur le réseau électrique de la Société nationale d'électricité (SNEL).

Les quartiers secoués par cette pénurie d'eau potable sont ceux desservis par l'usine Fleuve de la REGIDESO. Il s'agit de :

Mambote

Momo

Kimbanguiste

Nord

Kasu

Kinkanda

Camp Banana

Dallias

Biwewe

Belvédère

OEBK

Nzanza

Kitomesa.

Pendant trois jours sans eau potable, les réserves se sont épuisées dans les maisons. Et la population de ces quartiers court déjà dans tous les sens, avec les récipients en mains, en quête de cette denrée vitale.

La REGIDESO, de son côté, assure que ses équipes techniques, sont en collaboration avec celles de la SNEL, et poursuivent les interventions sur l'usine du Fleuve afin de décanter la panne. La REGIDESO promet un retour progressif à la normale dans les heures qui suivent.