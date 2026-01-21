Sénégal: Marchés territoriaux agricoles - Des avancées notées dans l'organisation des acteurs à Podor

Podor — Le coordonnateur de la cellule d'appui technique de la zone nord du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a fait état mardi, à Podor, d'avancées notables notées dans la mise en place de marchés territoriaux agricoles dans ce département de la région de Saint-Louis.

El Hadj Thierno Cissé a relevé des progrès en termes d'organisation des acteurs et de renforcement de la collaboration avec les collectivités territoriales, dans le cadre d'un projet mis en œuvre avec l'appui de Justice alimentaire nord. Il intervenait lors d'une rencontre du comité de pilotage du projet d'organisation des marchés territoriaux agricoles régionaux, une rencontre ayant permis de "faire le bilan de la première phase du projet marquée par des avancées notables dans l'organisation des acteurs et le renforcement de la collaboration avec les collectivités territoriales".

Selon lui, l'engagement des collectivités territoriales a favorisé la mise en place de comités de gestion dans certains marchés, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance des espaces de commercialisation des produits agricoles. Il a signalé que ces résultats ont été obtenus grâce à des études de terrain et à des analyses diagnostiques qui ont permis d'identifier les acteurs, les pratiques existantes, ainsi que les contraintes liées au fonctionnement des marchés territoriaux.

Le comité de pilotage a également servi de cadre pour le lancement de la deuxième phase du projet destinée à consolider les acquis enregistrés au cours des dernières années. Il signale que cette nouvelle phase prévoit le renforcement des comités de gestion, l'animation permanente des acteurs et l'affirmation du leadership des collectivités territoriales, en collaboration avec les organisations de producteurs. Le projet ambitionne aussi de promouvoir la contractualisation et la planification de la production agricole, afin de réduire les difficultés de commercialisation liées à la concentration de l'offre sur les marchés.

"Tous les acteurs concernés sont aujourd'hui sensibilisés, notamment les organisations de producteurs, les collectivités territoriales, les commerçants et les services techniques de l'État", a souligné M. Cissé. À terme, le CNCR entend capitaliser et diffuser les bonnes pratiques issues de l'expérience de Podor dans d'autres départements du Sénégal, selon M. Cissé.