Sénégal: Bakel - Les services techniques de l'Etat invités à prendre les dispositions pour la réussite du 'Daaka' de Samba Yidé (Préfet)

Bakel — Le préfet du département de Bakel, Daouda Sène a invité, mardi, les services techniques décentralisés de l'Etat à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de l'édition 2026 du +Daaka+ (retraite spirituelle) de Samba Yidé, un village de la commune de Gabou (est).

"J'invite tous les chefs de service concernés à travailler en parfaite coordination avec le comité d'organisation avant, pendant et après le +Daaka+ de Samba Yidé", a-t-il dit. M. Sène présidait le Comité départemental de développement (CDD) consacré aux préparatifs de la 51ème édition du +Daaka+ de Samba Yidé qui se déroulera du 02 au 06 février prochain. La retraite spirituelle ou +Daaka+ de Samba Yidé, est un évènement religieux lancé en 1989 par le guide religieux, Thierno Amadou Tidiane Ba, khalife de Médina Gounass.

Cet évènement rassemble plusieurs fidèles et pèlerins venus de différentes localités du pays et de la sous-région. "C'est un événement religieux qui prend de l'ampleur chaque année. Les fidèles viennent de plusieurs régions du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. Donc, il faut que l'État s'implique pour soutenir les organisateurs à mettre les pèlerins dans de très bonnes conditions", a indiqué Daouda Sène.

Le comité d'organisation a sollicité des pouvoirs publics, la prise en charge de l'approvisionnement en eau, de la sécurité, et de l'accès à l'électricité. Les chefs de service interpellés se sont engagés, lors de cette rencontre, à apporter des solutions aux doléances du comité d'organisation pour une bonne organisation de ce rendez-vous religieux devenu très populaire, dans la région de Tambacounda.