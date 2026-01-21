Sénégal: Une délégation d'ambassadeurs reçue par le khalife général des layènes

Dakar — Une délégation d'ambassadeurs accrédités au Sénégal a été reçue par le khalife général des layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye, à Yoff, au deuxième et dernier jour de la célébration du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye (1843-1909).

La délégation en question était composée d'une dizaine de diplomates, représentant la France, l'Union européenne, la Colombie, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, la Palestine, le Luxembourg, le Royaume-Uni, le Soudan et les Pays-Bas. Il y avait aussi des représentants du Cameroun et du Rwanda.

Le khalife général a souhaité la bienvenue à ses hôtes du jour et s'est dit "très content et honoré" de leur visite, estimant que le monde a besoin de paix pour pouvoir vivre ensemble. "Votre présence parmi nous, nous honore profondément et honore toute la communauté layène. Elle est un témoignage fort d'estime, de respect mutuel et d'ouverture entre les peuples, les cultures et les traditions spirituelles", a dit le khalife. "En prenant part à cette commémoration, vous reconnaissez la portée universelle du message de paix, de justice, de dignité humaine et de fraternité porté par Seydina Limamou Lahi Al Mahdi."

L'Appel du Mahdi, lancé en 1883, s'inscrit "dans la continuité du message prophétique" invitant "l'humanité à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la foi sincère, l'éthique, le vivre ensemble, la patience face à l'épreuve et la responsabilité devant Dieu et devant les hommes", a-t-il ajouté. En ces temps marqués par "les crises, les fractures et les incompréhensions, ce message demeure d'une brûlante actualité", a fait valoir le khalife des layènes.

"La communauté layène, fidèle à cet héritage, œuvre depuis toujours pour la paix sociale, le dialogue, la tolérance religieuse, la cohésion nationale. Elle se tient résolument aux côtés de l'État du Sénégal et de ses partenaires internationaux, pour promouvoir un monde fondé sur le respect, la solidarité et la lumière de la connaissance", a-t-il insisté. Seydina Mouhammadou Lamine Laye a souhaité que "cette rencontre spirituelle soit aussi un moment de rapprochement des cœurs, d'enrichissement mutuel et de renforcement des liens d'amitié entre nos peuples et nos nations".

L'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani, a remercié le khalife des layènes pour l'invitation adressée aux diplomates présents, insistant sur l'importance du vivre-ensemble, de la solidarité et de la tolérance. "Ces éléments nous unissent en ces temps qui sont parfois difficiles pour le monde. Je veux assurer au khalife, aux autorités, notre solidarité et notre participation solidaire à cette période et à ce vivre ensemble qui nous est cher", a-t-il dit.

Il estime que cela peut établir des ponts entre l'Afrique et l'Europe et contribuer à renforcer les liens entre les hommes qui, dit-il, "sont les mêmes" à travers le monde. L'ambassadrice de France, Christine Fages, a abondé dans le même sens, soulignant que "la beauté de la concorde doit s'imposer dans le monde".

"Il est important que les communautés se rapprochent et que les hommes puissent se parler. La France a une grande communauté musulmane et très chère, qui apporte une grande richesse à la nation française. Je suis sûre que, parmi ces musulmans, de nombreux membres de la confrérie layène se réjouissent aujourd'hui avec vous de cette cérémonie importante pour la communauté", a-t-elle indiqué. L'ambassadrice de Colombie a aussi salué les propos du khalife des layènes, qui renvoient à "des valeurs et croyances que l'Amérique latine, qui traverse des moments difficiles, partage avec le Sénégal".

Le khalife général a formulé des prières à l'endroit de ses hôtes, peu avant la cérémonie officielle marquant la fin de l'édition 2026 de la commémoration de l'Appel de Seydina Limamou Laye.