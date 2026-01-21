Afrique Centrale: Retrait de l'AFC-M23 de la ville d'Uvira

L'armée congolaise a annoncé lundi 19 janvier s'être déployée dans la ville d'Uvira au Sud-Kivu.

La rébellion AFC/M23, soutenu par le Rwanda, s'en était retiré le samedi 16 janvier, répondant selon lui à une demande américaine. Les "wazalendo" ont fait leur entrée dans cette ville le dimanche matin. Il s'en est suivi de scènes de pillages de magasins, d'habitations et certains bureaux de l'Etat.

Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en oeuvre d'un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs.

Selon le gouvernement, ce plan inclut des mesures sécuritaires, judiciaires et humanitaires coordonnées, destinées à rétablir durablement la sécurité, protéger les populations civiles et favoriser la stabilisation de cette partie du territoire national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

-Quelle analyse faire du retrait de l'AFC/M23 d'Uvira, survenu quarante jours après l'occupation de la ville ?

Invités:

-Jean-Jacques Purusi, gouverneur de la province du Sud-Kivu.

-Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa, député national honoraire, il est premier vice-président du parti Politique Engagement citoyen pour le développement (ECIDE), parti membre de la coalition Lamuka. Il est également notable de la province du Nord-Kivu.

-Reagan Miviri, avocat et chercheur à Ebuteli, partenaire de recherche du Groupe d'étude sur le Congo (GEC).