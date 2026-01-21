Cote d'Ivoire: Démocratisation de l'accès à l'immobilier - De nouvelles perspectives pour les populations ivoiriennes

20 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Une entreprise immobilière ivoirienne a officiellement effectué sa rentrée 2026 lors d'une cérémonie organisée le 17 janvier, à son siège à Cocody.

À cette occasion, sa directrice générale, Stéphanie Sy Savané, a dévoilé un ensemble d'initiatives appelées à « démocratiser davantage » l'accès à la propriété immobilière en Côte d'Ivoire au cours des semaines à venir. Elle a souligné que, malgré l'intérêt croissant que suscite le secteur immobilier dans le pays, considéré comme l'un des moteurs d'avenir de l'économie nationale, les informations relatives aux procédures, aux actes administratifs et aux différentes étapes allant de la conception d'un projet à sa réalisation demeurent, pour beaucoup, insuffisamment accessibles.

Ainsi, elle entend proposer des solutions simples afin de permettre à l'ensemble des citoyens, quels que soient leur statut ou leurs moyens, d'effectuer leurs premiers pas vers l'acquisition d'un bien immobilier. Dans cette dynamique, Sy Savané a annoncé le lancement, au cours de l'année, d'un afterwork mensuel exclusivement consacré aux problématiques immobilières. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de renforcer la connaissance du public sur le fonctionnement du secteur et de favoriser un dialogue constructif entre les différents acteurs.

« Il s'agira de réunir, autour de thématiques variées, les représentants des institutions publiques, les entreprises du domaine et les usagers, afin de dissiper la méfiance qui persiste dans notre secteur », a-t-elle précisé. Elle a également ajouté que ces rencontres devraient permettre aux intervenants de la chaîne de valeur immobilière de mieux expliciter leurs pratiques, tout en ravivant l'intérêt du grand public pour un secteur stratégique de l'économie ivoirienne.

