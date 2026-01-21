Cote d'Ivoire: Bangolo - Deux morts et deux blessés dans un accident de la circulation

20 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Saint-Tra Bi

Deux personnes ont trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi à Bangolo. Ce grave accident impliquait deux motos sur l'axe Bangolo-Duékoué, précisément au Point kilométrique 05 (Pk 05), non loin du village communal de Guinglo.

L'une des victimes, décédée sur le coup, se nomme Dibahié Patrice, membre du syndicat des transporteurs de Bangolo. La seconde victime a succombé à ses blessures des suites du choc à l'hôpital général de la ville. Les deux blessés avaient été admis à l'hôpital général de Bangolo pour une prise en charge médicale appropriée.

Selon les informations recueillies auprès des témoins, l'accident résulte d'une violente collision entre une moto non immatriculée et dépourvue de pièces administratives, conduite par Zisso Souleymane, et un autre engin à deux roues conduit par la victime décédée.

La moto non immatriculée, en provenance de Duékoué et se dirigeant vers Man, roulait à vive allure, sans éclairage, et transportait irrégulièrement trois passagers. Parvenue au Pk 05, elle est entrée en collision avec la moto venant en sens inverse, au moment où celle-ci entreprenait une manœuvre de changement de direction.

« Les causes de l'accident seraient dues à l'imprudence de jeunes conducteurs qui roulaient sans phares. Dibahié Patrice, venant de la gare, a voulu se rabattre sur son côté gauche pour se rendre au quartier Sogefiha, lorsqu'il a été percuté de plein fouet par ces jeunes qui, apparemment, étaient en état d'ébriété », a relaté un témoin sous le couvert de l'anonymat. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Bangolo se sont immédiatement rendus sur les lieux afin d'effectuer les constatations d'usage.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

