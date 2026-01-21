Afrique: CAN 2025 - La FECOFA soutient l'arbitre Jean-Jacques Ndala

Dans un message, consulté mardi 20 janvier par Radio Okapi, le Comité de normalisation (CONOR) de la Fédération congolaise de football (FECOFA) apporte son appui à l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo. Ce dernier est au cœur d'une vive polémique, après avoir sifflé la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

« Je tiens, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de l'ensemble des membres du Comité de normalisation de la FECOFA, à vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations. Vous avez brillamment officié lors de rencontres de très haut niveau, marquées par une forte intensité et une pression considérable », écrit Belinda Luntadila, présidente du CONOR/FECOFA.

Lors de cette édition, Jean-Jacques Ndala a officié trois rencontres :

le match d'ouverture (Maroc vs Comores)

le match de la 3e journée entre la Tunisie et la Tanzanie

la finale entre le pays organisateur et le Sénégal

Au total, il a distribué 15 cartons jaunes, dont 7 lors de la finale.

Belinda Luntadila salue sa gestion rigoureuse des matches, son sang-froid et sa maîtrise technique. « Votre sens élevé de l'éthique arbitrale ont été unanimement salués. Vous avez su honorer l'arbitrage congolais et défendre avec dignité les couleurs de notre pays », poursuit-t-elle.