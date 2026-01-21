Cameroun: Douala - Un drame conjugal mortel secoue le quartier

20 Janvier 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Un drame domestique violent a coûté la vie à un homme de 39 ans à Douala.

La violence conjugale, souvent tue, a une fois de plus frappé, laissant derrière elle un enfant en bas âge et une communauté sous le choc.

Le Déroulement d'une Soirée Fatale :

Selon les premiers éléments de l'enquête, Fotso, 39 ans, avait invité sa concubine, Solange Bekono, à dîner le 17 janvier dernier. La soirée, apparemment banale, a viré au cauchemar. Une dispute éclate, suivie d'une escalade incontrôlable. Solange, 27 ans, aurait giflé Fotso avant de lui porter un coup fatal à la tête avec une pierre.

Un Couple aux Relations Orageuses :

Le couple vivait ensemble depuis cinq ans et avait un enfant en commun. Cependant, les témoignages des voisins dressent le portrait d'une relation tumultueuse. Solange était connue pour son tempérament violent et les disputes fréquentes perturbaient le voisinage. Ce drame semble être l'aboutissement tragique d'une dynamique de couple profondément dysfonctionnelle.

Une Enquête pour Éclaircir les Circonstances :

Solange Bekono a été immédiatement arrêtée et incarcérée à la gendarmerie. Les enquêteurs tentent maintenant de reconstituer la chronologie exacte des événements et les motivations derrière ce geste irréparable. L'autopsie et les auditions seront déterminantes pour qualifier juridiquement les faits.

Une Tragédie aux Racines Complexes :

Au-delà du fait divers sordide, ce drame pose des questions sur la gestion des conflits au sein des foyers et les mécanismes de la violence. Il intervient dans un contexte où Solange Bekono, mère de trois enfants issus de relations différentes, vivait une situation personnelle déjà complexe. Alors que la justice suit son cours, une famille est déchirée et un enfant a perdu son père. Ce drame rappelle la précarité de certains équilibres familiaux et la dangerosité de la violence qui peut y germer. Mais face à la chronicité des disputes, que font nos sociétés pour détecter à temps et désamorcer ces bombes à retardement émotionnelles ?

