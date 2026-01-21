Afrique: Le coup de sifflet dramatique

Il n'y a plus de doute. Le foot africain a fait un bond. Nos joueurs font rêver... jusqu'au moment où un sifflet transforme la magie en comédie.

La Can marocaine a frôlé l'extase avant qu'un festival d'arbitrage à la « freestyle » ne change la finale en théâtre absurde. Pape Thiaw et ses Lions ont sauvé l'honneur, mais la VAR, c'est un robot ou un enfant qui joue à cache-cache ? Et nos arbitres... faut-il leur offrir un Gps et un manuel de cohérence ? Paradoxe cruel : nos stars dribblent le monde en Europe, mais ici, le chaos est roi.

Peut-être faut-il engager des officiers non africains pour rappeler que le football, c'est 90 minutes de jeu, pas une tentative de hold-up avec vol de serviettes. En tout cas, quand l'arbitrage vole la vedette au ballon, la Can perd son âme... et nous, notre foi en la logique.