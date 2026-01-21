Afrique: Une marée humaine aux abords du palais de la République pour la réception officielle des Lions

Les abords du palais de la République ont été pris d'assaut mardi en début de soirée par une marée humaine venue célébrer la réception officielle des Lions du football, fraîchement sacrés champions d'Afrique.

Les différentes artères menant au palais ont été envahies par des supporters en liesse, drapés des couleurs nationales. "On ne pouvait pas rater ce moment historique. Les Lions ont honoré le Sénégal. C'est un jour de joie", confie Moussa, venu en famille depuis la banlieue dakaroise. Les terrasses des restaurants environnants, bondées de monde, servaient de points d'observation improvisés, tandis que la foule compacte avançait difficilement au rythme des chants, des klaxons, des vuvuzelas et des sonorités de tam-tams.

"C'est toute la culture sénégalaise qui s'exprime ce soir", lance Madjiguéne Diop,une supportrice des Lions, drapeau noué autour des épaules. Se frayer un chemin relevait du véritable parcours du combattant, entre bousculades incessantes et flux ininterrompus de supporters. Malgré la cohue, l'ambiance restait bon enfant. "Même serrés, on est heureux. C'est le prix de la victoire. Ça vaut le coup", sourit Ibrahima, visiblement ému. Les plus entreprenants, à la recherche du meilleur angle de vue, n'hésitent pas à grimper sur les caïlcédrats et autres supports naturels, rivalisant d'ingéniosité pour ne rien rater de l'arrivée des héros du jour.

"De là-haut, on verra mieux nos champions", explique un jeune supporter perché dans un arbre. L'avenue, vibrante et bruyante, offre un spectacle saisissant, porté par une joie collective à son paroxysme. "Ce titre nous rassemble tous, au-delà du football", estime un quinquagénaire, qui vient de terminer sa journée de travail, en brandissant une photo de l'équipe nationale. L'impatience grandit au fil des minutes, et cela se voit dans chaque mouvement de foule, alors que des jeunes continuent de sillonner en moto le centre-ville, comme à la ronde, dans une ambiance festive.

"Les Lions nous ont fait rêver, on devait être là pour les accueillir", clame un enfant, deux effigies de cœur aux couleurs du Sénégal, l'une collée sur une joue et l'autre sur son front. Sa mère, Marie Germaine Coly, fait observer qu'entre ferveur populaire et communion nationale, l'attente de l'arrivée des Lions a transformé les abords du palais de la République "en un vaste théâtre de célébration". "C'est ça le Sénégal que nous aimons voir, et qui gagne. Nous prions afin que cette joie soit durable dans la communion fraternelle", ajoute-t-elle en tenant son enfant par le bras.

Une forte présence sécuritaire est notée aux abords du palais de la République, quadrillée par des éléments de la police et de la gendarmerie qui veillent au grain. Les tombeurs du Maroc, hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football, sur la marque d'un but à zéro, vont être reçus par le chef de l'Etat qui leur remettra des décorations et leur transmettra les félicitations et encouragements de la nation.