Sénégal: La parade des champions d'Afrique, digne des années glorieuses des Lions en 2002 et 2022

La parade des Lions du Sénégal continuait de sillonner les rues de Dakar en fin d'après-midi, en communion avec des milliers de supporteurs, dans une liesse populaire qui rappelle la ferveur de l'épopée glorieuse de l'équipe nationale en 2002 et 2022.

Les champions d'Afrique sont arrivés à la Patte d'oie, un quartier de Dakar, où ils ont été accueillis par une foule en liesse qui va les escorter pour la suite de leur parade à travers la capitale sénégalaise. Les Lions ont quitté vers 12 heures l'hôtel où ils ont passé la nuit à Diamniadio (ouest), à leur arrivée au Sénégal, lundi. À partir de la Patte d'oie, le cortège de l'équipe nationale, entouré des supporters des Lions, va rejoindre le palais de la République en passant par le rond-point EMG, Castors et l'avenue Bourguiba.

L'équipe nationale va ensuite passer par le carrefour de la Fastef et la corniche ouest, avant de se rendre au palais de la République où les Lions vont être reçus par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Sur le toit d'un bus à impériale décoré aux couleurs nationales, Sadio Mané et ses coéquipiers profitent des étapes de leur parade pour présenter leur trophée aux supporters composés majoritairement de jeunes ayant pris d'assaut les rues, boulevards et ruelles de la capitale.

Comme en 2022 après leur premier sacre en Coupe d'Afrique des nations, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont communié avec les milliers de supporters réunis le long de l'itinéraire, certains accompagnant le cortège en courant, dansant et chantant. Du haut de leur bus, les joueurs, émus par la forte mobilisation, immortalisent à l'aide de leur téléphone cet accueil exceptionnel qui leur est réservé. "C'est une grande fierté. C'est un aboutissement", a dit le milieu de terrain Habib Diarra, assurant que les Lions vont continuer à faire mieux.

"On profite de l'ambiance. Les anciens nous avaient prévenus qu'il allait y avoir foule. Nous ne sentons même pas la fatigue, parce que nous sommes tout simplement contents", ajoute-t-il. Le gardien remplaçant des Lions, Yehvann Diouf, qui s'est distingué lors de la finale en protégeant les serviettes d'Édouard Mendy que des stadiers marocains tentaient de subtiliser, dit avoir vécu avec beaucoup d'émotion son premier trophée avec le Sénégal.

"C'était important de le faire et on l'a fait. Lors de la finale, j'ai essayé d'aider Édouard pour qu'il ne manque de rien. On savait qu'on avait besoin d'être soudés, et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes contents de cet accueil. C'est magnifique", déclare le portier sénégalais. El Hadji Ousseynou Diouf, membre du staff de l'équipe nationale, a manifesté sa fierté et sa satisfaction après la victoire du Sénégal au terme, dit-il, d'un match dont on discutera longtemps en raison de son arbitrage.

"On est content de voir encore ce public. On est là pour la continuité. On est là pour que le Sénégal continue d'aller de l'avant. Nous avons des jeunes qui croient au Sénégal et ils l'ont encore une fois démontré", dit l'ancien attaquant emblématique des Lions. Il invite toutefois les autorités sénégalaises à continuer à soutenir le sport sénégalais, afin que le Sénégal puisse gagner d'autres trophées.

"Ce sont les moyens et la bonne organisation qui permettent de gagner des coupes. Nous lançons un appel aux autorités en leur demandant de continuer à soutenir l'équipe et à récompenser ces jeunes à la hauteur de leur exploit. Ils ont tout donné pour remporter cette coupe dans des conditions difficiles", ajoute Diouf.

Alassane, un supporter des Lions, trouve ce moment incroyable. "Nous sommes au niveau du rond-point EMG, et s'il faut courir jusqu'au palais présidentiel, nous le ferons. L'équipe nationale mérite tout notre soutien, après l'exploit qu'elle a réalisé au Maroc." Mame Coumba, rencontrée près des deux stations-services de Castor, est prête à attendre les joueurs autant de temps qu'il faudra pour célébrer avec eux leur victoire en Coupe d'Afrique des nations. "Je suis là pour voir Ibrahima Mbaye", dit-elle.

"S'il faut passer toute la journée ici pour voir les Lions, nous le ferons", renchérit Abou Diallo, un autre supporter des Lions. Et d'ajouter : "Ils nous ont rendus fiers. Aujourd'hui, tout le peuple sénégalais est content. Bravo aux Lions et félicitations au peuple sénégalais." Les joueurs vont parader jusqu'au palais de la République où ils vont présenter le trophée au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et au public.