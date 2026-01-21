Sénégal: Riz - De nouveaux prix en vigueur dans la région de Fatick

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Le prix du sac de riz brisé ordinaire de 50 kilos est fixé à 14 350 francs CFA dans les départements de Fatick et Gossas (centre) et à 14 400 dans celui de Foundiougne (ouest), a indiqué le chef du service régional du commerce, Mouhamadou Moustapha Ndiaye.

"À Fatick et à Gossas, le sac de 50 kilos de riz brisé ordinaire est fixé à 14 350 francs CFA", a-t-il dit lors d'une réunion d'information du service qu'il dirige, ajoutant que le même riz est vendu à 310 francs le kilos par les détaillants. "À Foundiougne, à Djiffer et dans les îles, le sac de 50 kilos de riz brisé ordinaire sera vendu à 14 400, et le kg à 315 francs", a ajouté M. Ndiaye lors de la réunion présidée par le gouverneur de Fatick. Les prix ont été fixés par le conseil régional de la consommation, à la suite d'une concertation avec les commerçants et de la baisse des tarifs du riz dans le territoire national, selon Mouhamadou Moustapha Ndiaye.

"L'application de ces prix est immédiate, mais cela ne nous empêche pas de mener une campagne d'affichage des prix", a-t-il dit. "Nous avons 40 volontaires chargés de nous aider à contrôler les prix. Nous allons mener des opérations de contrôle", a assuré M. Ndiaye, invitant les commerçants de la région de Fatick à mettre des stocks suffisants de riz à la disposition des consommateurs. Les grossistes sont en nombre insuffisant dans cette région, a-t-il signalé. "Les stocks sont relativement faibles, concernant les denrées de forte consommation surtout", a relevé le chef du service régional du commerce de Fatick.

