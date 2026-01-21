Afrique: Les Lions arrivés au palais de la République

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les Lions du football viennent d'arriver au palais de la République, où une réception officielle est organisée en l'honneur des champions d'Afrique.

Les Lions, partis en fin de matinée de leur hôtel de Diamniadio où ils ont passé la nuit de lundi à mardi, ont sillonné les principaux boulevards de la capitale menant au palais de la République. À partir de la Patte d'oie, le cortège de l'équipe nationale, entouré des supporters des Lions, a rejoint le palais de la République en passant par le rond-point EMG, le quartier Castor et l'avenue Bourguiba. L'équipe nationale est ensuite passée par le carrefour de la Fastef et la corniche ouest, avant d'arriver au palais de la République où les Lions vont être reçus par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

