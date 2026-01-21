Sénégal: Les pouvoirs publics s'orientent dans une logique de soutien à l'industrie locale

Kaolack — Les pouvoirs publics se sont inscrits dans une logique de soutien à l'industrie locale pour booster l'économie nationale grâce à un renforcement de la production et la transformation locale, a déclaré, mardi, le chef du service régional du commerce de Kaolack, Adama Mohamed Mbaye.

"Le Sénégal s'inscrit dans une logique de soutien à l'industrie locale", a-t-il dit, lors d'une réunion du Conseil régional de la consommation de Kaolack. Citant en exemple l'approvisionnement local en sucre, il a indiqué qu'à ce niveau, seule "la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), est chargée de sa production locale et de sa commercialisation dans le pays". "Les importations ne seront ouvertes que lorsqu'il y a des risques de pénurie, de tension sur ce produit", a-t-il ajouté.

Le chef du service régional du commerce a soutenu que les autorités compétentes réfléchissent, "de façon quotidienne, sur ces questions d'intensification du soutien à l'industrie locale". Il a assuré qu' "à chaque fois qu'il y a des mesures à prendre dans ce sens, les autorités compétentes ne manqueront pas de les prendre". "À l'échelle déconcentrée, nous nous chargerons de les appliquer sur le terrain", a-t-il affirmé. Le Conseil régional de la consommation (CRC) de Kaolack s'est tenu en présence du gouverneur, Mouhamadou Moctar Watt.

Le CRC a adopté au terne de cette réunion, les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, un mesure visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Cette réunion fixe les nouveaux tarifs du sac de 50 kilogrammes de riz ordinaire brisé à 14 400 francs CFA, soit à 315 francs le kilogramme dans les départements de Guinguinéo et Kaolack. Du côté du département de Nioro du Rip, le prix du sac de 50 kilogrammes de riz brisé ordinaire est vendu désormais 14 425 francs CFA, soit à 320 francs CFA le kilogramme, en raison des charges supplémentaires liées à son éloignement.