Afrique: Accueil populaire des Lions - Joie et fierté chez les champions d'Afrique

Dakar — Des joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal ont exprimé, mardi à Dakar, leur joie et leur fierté suite à l'accueil populaire qui leur a été réservé par leurs supporters et toute la nation sénégalaise après leur victoire finale en Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Rabat.

Le Sénégal a remporté sa deuxième CAN en s'imposant 1-0 face au Maroc, pays hôte, dimanche à Rabat, grâce à un but de Pape Guèye à la 94e minute des prolongations. Sadio Mané, ému par la ferveur du public, a souligné que "c'est un jour de joie, de bonheur et de gloire qui devrait durer tout le temps. Tout le monde est content". Il s'exprimait au micro de la chaîne nationale publique RTS, à bord d'un bus transportant les champions d'Afrique pour une parade populaire qui a traversé la capitale dakaroise.

La parade a débuté ce matin vers 11h00 après l'arrivée des joueurs à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Le cortège a traversé plusieurs quartiers et rues de la capitale, notamment Patte-d'oie, Castor, Bourguiba et la Corniche, avant de se diriger vers le Palais de la République. Accueillis en héros, les Lions ont traversé les quartiers de Dakar sous les acclamations de milliers de supporters.

Le capitaine Kalidou Koulibaly a manifesté sa joie et son bonheur au vu de cette foule immense de supporters qui suit la progression du bus transportant les Lions. "Ça fait très plaisir", a-t-il dit tout en observant la foule grandissante, à mesure que leur bus avance lentement vers le palais présidentiel, où les joueurs devaient recevoir les honneurs de l'Etat. Pour Moussa Niakhaté, sacré champion d'Afrique de football pour la première fois avec la sélection nationale, ce moment est "incroyable, exceptionnel". "Nous sommes chanceux de vivre ça", a-t-il laissé entendre.

Même émotion du côté d'Iliman Ndiaye, également à son premier titre de champion d'Afrique en équipe nationale. "C'est incroyable, je n'ai pas les mots", a-t-il déclaré en souriant. Les nouveaux champions d'Afrique savourent leur victoire historique qui restera gravée dans la mémoire des supporters sénégalais.