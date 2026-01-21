Sénégal: Kaolack - Le CRC adopte les nouveaux prix du riz brisé ordinaire

Kaolack — Le Conseil régional de la consommation (CRC) de Kaolack, a fixé, mardi, lors d'une rencontre, les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, conformément aux recommandations du gouvernement visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la région Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt, fixe désormais, les nouveaux tarifs du sac de 50 kilogrammes de riz ordinaire brisé à 14 400 francs CFA, soit à 315 francs le kilogramme dans les départements de Guinguinéo et Kaolack. Du côté du département de Nioro du Rip, le prix du sac de 50 kilogrammes de riz brisé ordinaire est vendu désormais 14 425 francs CFA, soit à 320 francs CFA, le kilogramme en raison des charges supplémentaires liées à son éloignement.

"Ces prix ont été retenus sur la base d'un consensus global avec les différents acteurs concernés, notamment les associations de consommateurs, des boutiquiers détaillants, des commerçants grossistes et demi-grossistes ainsi que les transporteurs", a précisé, le commissaire aux enquêtes économiques, Adama Mohamed Mbaye, chef du service régional du commerce de Kaolack.

"Ces discussions avec l'ensemble des acteurs, ont permis de faire le tour de la question, de tenir compte des réalités du terrain pour arriver à des prix acceptés par tous", a-t-il ajouté, assurant que ces derniers se sont engagés à respecter "strictement" les nouveaux prix indiqués.

Le chef du service régional du commerce a annoncé le lancement d'une campagne de vulgarisation de ces nouveaux prix, tout exigeant leurs affichages sur les lieux de commerce. M. Mbaye a invité les commerçants à se conformer aux exigences et au respect de la loi sur l'affichage de nouveaux prix. " L'affichage visible de nouveaux prix est une obligation de la loi qui doit être respectée", a-t-il insisté. "Nous invitons également les consommateurs à dénoncer toute situation contraire à ces exigences de respect des nouveaux prix et d'affichage", a-t-il ajouté.

Le président de l'association des consommateurs de la région de Kaolack, El Hadji Abdou Badio, s'est dit "satisfait" de la diminution des prix du riz brisé ordinaire. "Nous avons toujours souhaité que le gouvernement diminue les prix des denrées de première nécessité notamment le riz, l'huile, le sucre et tout ce qui touche à la consommation. Maintenant, les prix qui viennent d'être fixés doivent être affichés au niveau des lieux de commerce et visibles à tout le monde", a-t-il préconisé.

El Hadji Abdou Badio a invité les consommateurs à avoir un regard vigilant sur l'application et le respect de ces nouveaux prix, "parce qu'il peut y avoir des commerçants récalcitrants". "Les sénégalais, pour l'essentiel, n'ont pas encore la culture de la dénonciation face à l'injustice. Mais il faut qu'on ait un regard vigilant sur l'application et le respect de ces nouveaux prix", a-t-il insisté.