Tunisie: Inondations à Monastir - Le bilan humain monte à trois morts

20 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Une troisième personne a trouvé la mort dans la délégation de Moknine dans le gouvernorat de Monastir en raison des fortes précipitations qui s'abattent sur la région depuis hier lundi a fait savoir, mardi, le directeur régional de la protection civile à Monastir, Raouf Marouani.

Les services de la protection civile ont repêché, mardi matin, le corps d'un homme qui flottait sur le lac de Moknine, a précisé le responsable.

Il a rappelé que deux décès par noyade ont été précédemment confirmés dans cette délégation dans la nuit de lundi à mardi, en raison des crues provoquées par les fortes pluies.

Il s'agit d'une femme dont le corps avait été emporté par les crues et d'une deuxième femme octogénaire handicapée, qui a trouvé la mort dans le quartier de "Kalalat" dans la même ville, après que les eaux aient envahi son domicile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marouani a ajouté « la région de Monastir ne figurait pas sur la carte des alertes maximales et nous avons été surpris par l'ampleur des perturbations météorologiques et les pluies torrentielles, bien que les services de la protection civile fussent prêts à intervenir », précisant que les interventions les plus importantes ont été enregistrées à Moknine, Monastir et Ksar Hellal pour assurer le pompage des eaux, dégager les véhicules coincés et sécuriser les axes routiers.

Il a confirmé que la commission régionale de prévention des catastrophes, présidée par le gouverneur de la région reste en réunion ouverte, bien que les pics sont passés.

Selon l'INM, les quantités de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures dans la délégation de Moknine ont atteint 192 mm. 230 mm ont été enregistrés à Monastir, 242 mm à Sayada-Lamta-Bou Hjar, 92 mm à Jammel et 70 mm à Teboulba.

Mardi matin, les gouvernorats de Bizerte, Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax ont été placés en vigilance orange, en raison des pluies orageuses et parfois intenses et en quantités localement importantes qui s'abattent sur ces régions.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.