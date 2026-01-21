Tunisie: Inondations à Monastir - Le bilan humain monte à trois morts

Tunis — Une troisième personne a trouvé la mort dans la délégation de Moknine dans le gouvernorat de Monastir en raison des fortes précipitations qui s'abattent sur la région depuis hier lundi a fait savoir, mardi, le directeur régional de la protection civile à Monastir, Raouf Marouani.

Les services de la protection civile ont repêché, mardi matin, le corps d'un homme qui flottait sur le lac de Moknine, a précisé le responsable.

Il a rappelé que deux décès par noyade ont été précédemment confirmés dans cette délégation dans la nuit de lundi à mardi, en raison des crues provoquées par les fortes pluies.

Il s'agit d'une femme dont le corps avait été emporté par les crues et d'une deuxième femme octogénaire handicapée, qui a trouvé la mort dans le quartier de "Kalalat" dans la même ville, après que les eaux aient envahi son domicile.

Marouani a ajouté « la région de Monastir ne figurait pas sur la carte des alertes maximales et nous avons été surpris par l'ampleur des perturbations météorologiques et les pluies torrentielles, bien que les services de la protection civile fussent prêts à intervenir », précisant que les interventions les plus importantes ont été enregistrées à Moknine, Monastir et Ksar Hellal pour assurer le pompage des eaux, dégager les véhicules coincés et sécuriser les axes routiers.

Il a confirmé que la commission régionale de prévention des catastrophes, présidée par le gouverneur de la région reste en réunion ouverte, bien que les pics sont passés.

Selon l'INM, les quantités de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures dans la délégation de Moknine ont atteint 192 mm. 230 mm ont été enregistrés à Monastir, 242 mm à Sayada-Lamta-Bou Hjar, 92 mm à Jammel et 70 mm à Teboulba.

Mardi matin, les gouvernorats de Bizerte, Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax ont été placés en vigilance orange, en raison des pluies orageuses et parfois intenses et en quantités localement importantes qui s'abattent sur ces régions.