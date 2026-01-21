Tunisie: Inondations - Appel à ne pas s'aventurer sur des segments de l'A1 en direction de Sousse

Tunis — La Société Tunisie Autoroutes a appelé, mardi, les usagers de la route à la plus grande prudence au niveau des points kilométriques 33 et 34 de l'autoroute A1 en direction de Sousse, les invitant à ne pas s'aventurer sur cette portion.

Selon la société, cette situation est due à l'accumulation d'importantes quantités d'eau au niveau de ces points kilométriques, laquelle est causée par l'écoulement du oued Jedida et la montée des eaux à des niveaux records, rendant la circulation des véhicules impossible.

Elle précise par ailleurs, que ses équipes, basées dans les districts de Turki, Majaz Al Bab et Hergla, travaillent activement pour surmonter ces difficultés et rétablir la circulation sur l'autoroute dans les meilleurs délais.