Tunisie: Intempéries - Plusieurs routes coupées à Tunis, Ben Arous, Nabeul, Sousse et Bizerte (Ministère de l'Equipement)

Tunis — Plusieurs routes classées sont coupées à la suite des fortes précipitations enregistrées, depuis hier soir parfois sans interruptions, dans plusieurs gouvernorats de la République, notamment à Tunis, Ben Arous, Nabeul, Sousse et Bizerte, a fait savoir le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, mardi.

Dans le gouvernorat de Tunis, les fortes pluies ont provoqué une montée des eaux et le remplissage du bassin de rétention situé à proximité de l'ambassade des États-Unis, entraînant un débordement sur la route nationale n°9 dans les deux sens, où la circulation reste toutefois possible avec prudence.

Par ailleurs, la route régionale n°33 m2, toujours près de l'ambassade, a été inondée, entraînant une interruption de la circulation, avec possibilité de détour via la cité Essalem.

Enfin, la route régionale n°23 au niveau de la caserne de Kram connaît également une montée des eaux, mais la circulation y reste possible en adoptant les mesures de prudence nécessaires.

Pour ce qui est du gouvernorat de Ben Arous, la circulation a été interrompue sur plusieurs routes. Sont particulièrement touchées la route locale n°559, entre la mosquée Echifa et le palais de la municipalité de Ben Arous, ainsi que la route entre Hammam-Lif et Borj Cédria.

L'ancienne route 3, à l'entrée de Fouchana, et la route locale n°559 (quartier des Malvoyants), au carrefour du centre sectoriel du textile (Sogetex), sont également concernées.

Les routes locales n°557 à Radès Plage et n°573 à Mornag restent également impraticables.

Gouvernorat de Nabeul

La montée des eaux du oued Jdida, à Bou Argoub, depuis le barrage El-Masri, a entraîné d'importantes difficultés de circulation dans la zone de Belli. La route régionale n°27, au niveau de la caserne, demeure totalement interrompue.

Entre Dar Chaabane El Fehri et Beni Khiar, la route régionale n°27 au km 28 a été déviée sur le nouveau pont adjacent, avec une signalisation mise en place pour assurer la sécurité des usagers.

La route régionale n°26, au km 11, est coupée au niveau de Sidi Salah, tandis que la route Ouest 1, au km 36 à l'entrée de Korba 14, reste difficilement praticable.

Enfin, la route régionale n°26, de km 3 à km 7+500, entre l'ouvrage du oued Seltan, le carrefour Solimar et le siège de la branche de Slimane, connaît également de fortes perturbations.

Pour ce qui est du gouvernorat de Sousse, la montée des eaux a conduit à la fermeture préventive de l'ancienne route 1 à Enfidha ainsi que de la route régionale 48 à Akouda.

Par ailleurs, la route 1, entre les km 24 et 30, reste interrompue, rendant la circulation impossible sur cette portion.

À Bizerte, la montée des eaux a été constatée sur la route nationale n°8, au niveau du km 48,5, entraînant des difficultés de circulation pour les usagers.

Face à cette situation, le ministère appelle tous les usagers de la route à la plus grande prudence et à respecter les recommandations émises par la Commission de lutte contre les catastrophes.