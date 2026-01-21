Ile Maurice: CFA Society Mauritius et ACCA Mauritius signent un protocole d'accord

La CFA Society Mauritius et ACCA Mauritius ont signé un protocole d'accord marquant une nouvelle étape dans la coopération entre les professions de la finance et de la comptabilité en novembre dernier. L'objectif de cet accord est de renforcer la formation, l'éthique et l'excellence professionnelle dans ce secteur en pleine mutation.

Cette signature s'est déroulée en présence de Chandradev Naregadu, président de la CFA Society Mauritius, de Madhavi Ramdin-Clark, directrice d'ACCA Mauritius et des nouveaux marchés, ainsi que de Nerina Visser, représentante du Conseil des présidents du CFA Institute pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Cet accord établit un cadre de collaboration autour de quatre axes : l'organisation d'événements conjoints de formation continue, des projets de recherche communs, des plaidoyers sur les questions de politique publique, et la promotion de normes éthiques et de bonnes pratiques professionnelles. «En unissant nos forces, nous permettons à nos membres d'accéder à un éventail plus large de connaissances et de formations, qui renforceront la position de Maurice en tant que centre financier régional», a déclaré Madhavi Ramdin-Clark.

Pour Chandradev Naregadu, cette alliance traduit une vision partagée. «Ce partenariat met en lumière notre engagement à doter les professionnels de compétences et de l'intégrité nécessaires dans une économie mondiale en constante évolution.» De son côté, Nerina Visser a salué une initiative exemplaire, rappelant que «la CFA Society Mauritius incarne les valeurs de collaboration, d'intégrité et d'avancement de la profession».

Au-delà de cette signature, les deux organismes souhaitent encourager le leadership éclairé et l'innovation éthique dans l'écosystème financier local, afin de consolider la réputation de Maurice comme hub régional de compétences et de rigueur professionnelle.