Soudan: Le Premier Ministre salue la position de la Turquie soutenant le Soudan et affirme aller en avant sur la voie de la paix

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a exprimé son appréciation pour la position officielle et populaire de la Turquie soutenant le Soudan, affirmant la profondeur des relations étroites entre les peuples Soudanais et Turc.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui avec la délégation médiatique officielle turque actuellement en visite à Khartoum, en présence du ministre de la Culture et de l'Information, M. Khalid Al-Eiser, et du secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali.

Le Premier ministre a accueilli la délégation turque, saluant le soutien par la Turquie pour le Soudan sous la lumière des circonstances exceptionnelles que connaît le pays.

Il a présenté un exposé sur les efforts déployés par le gouvernement pour instaurer la paix, évoquant l'initiative du gouvernement du Soudan pour la paix qu'il a présentée devant le Conseil de sécurité, affirmant que l'année en cours verrait du progrès concret pour la réalisation de la paix et la victoire pour la volonté du peuple soudanais.

Dr Kamel Idris a dit: « Nous sommes des adeptes de la paix et nous œuvrons pour établir des relations solides et durables avec les pays de la région et du monde entier », soulignant que le retour du gouvernement de l'espoir à Khartoum est l'un des principaux signes de la victoire du peuple soudanais. Il a affirmé le souci du gouvernement de fournir les services de base pour permettre aux citoyens de retourner dans la capitale.

De leur côté, les membres de la délégation médiatique turque ont remercié le Premier ministre pour son accueil favorable, précisant que leur visite visait à renforcer les relations distinguées entre les deux peuples et à s'informer sur les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour la reconstruction après les destructions causées par la milice de soutien rapide.