Soudan: La République de Pologne affirme sa position constante de respect de la souveraineté du Soudan

L'ambassadrice du Soudan en Pologne, résidant à Berlin, Elham Ibrahim Mohamed Ahmed, a rencontré M. Wojciech Zaikovski, ministre adjoint polonais des Affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères à la capitale polonaise, Varsovie.

L'ambassadrice a présenté un exposé sur les développements de la situation au Soudan et les violations systématiques commises par la milice rebelle, en particulier à Al-Fashir, ainsi que sur les condamnations larges de la milice sur le niveau régional et international et le rejet international de toute entité ou gouvernement parallèle au Soudan.

L'ambassadrice a passé en revue les articles de l'initiative de paix du gouvernement du Soudan, soulignant qu'après avoir été présentée par le Premier ministre, Professeur Kamil Al-Tayeb Idris, devant le Conseil de sécurité en décembre dernier.

L'initiative a été saluée par le Secrétaire général des Nations Unies, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Organisation de coopération islamique, la Conférence des pays de la région des Grands Lacs et de nombreux pays sur le niveau bilatéral.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de la réunion, il a été convenu de tenir la troisième session de la commission de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Les deux ministères consulteront pour fixer la date de sa tenue prochainement.

L'ambassadrice a également évoqué la coopération solide entre les deux pays dans le domaine de la recherche archéologique et les efforts en cours pour organiser une conférence internationale afin d'aider le Soudan à reconstruire les musées et les sites archéologiques détruits et pillés par les milices rebelles.

Pour sa part, M. Wojciech Zaykowski a affirmé la position ferme du gouvernement polonais, fondée sur les principes de la Charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté et de l'unité territoriale du Soudan, et la non-reconnaissance de toute entité parallèle.