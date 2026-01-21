Sénégal/Maroc: Le président Diomaye Faye exprime la gratitude du Sénégal au Maroc

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé, mardi, la gratitude du peuple sénégalais à l'endroit de roi Mohammed VI et du peuple marocain, pour l'accueil et l'hospitalité réservés à la délégation sénégalaise et à l'équipe nationale de football lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

"Au nom du peuple sénégalais, j'exprime notre gratitude à son excellence le roi Mouhamed VI ainsi qu'au peuple marocain frère pour l'accueil, l'hospitalité et l'attention particulière réservée aux délégations et équipes engagées" à la CAN 2025, remportée par le Sénégal, a déclaré le chef de l'Etat.

Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie officielle de réception des Lions du football au palais de la République, après leur sacre continental face au Maroc (1-0), dimanche à Rabat.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué "l'attention particulière" accordée aux différentes délégations durant la compétition.

Il a également félicité "le peuple ami et frère" du Royaume chérifien pour "les efforts immenses" consentis dans l'organisation de cette CAN, tout en saluant le parcours de l'équipe nationale marocaine.

