Nigeria: Les autorités de l'État de Kaduna démentent l'enlèvement de plus de 100 fidèles de certaines églises chrétiennes

20 Janvier 2026
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — « Cette nouvelle est totalement fausse, nous n'avons aucune preuve d'une telle attaque », a déclaré Sule Shuaibu, commissaire à la sécurité intérieure de l'État de Kaduna, démentant devant la presse la nouvelle de l'enlèvement de 163 fidèles.

L'enlèvement massif aurait eu lieu dimanche 18 janvier à Kurmin Wali, une communauté de la région de Kajuru dans l'État de Kaduna, alors que des offices religieux et une messe étaient en cours à l'Église évangélique Winning All (ECWA), une autre communauté appartenant à la dénomination Cherubim ae Seraphim, et une paroisse catholique.

Après avoir affirmé que les autorités de l'État de Kaduna avaient effectué des vérifications dans la région sans trouver aucune preuve de l'enlèvement massif, Sule Shuaibu a déclaré que « nous ne tolérerons pas la diffusion de telles fausses informations ».

« Nos hommes n'ont trouvé aucune preuve d'attaques et d'enlèvements massifs dans la région de Kajuru », a déclaré Muhammad Rabiu, chef de la police de Kaduna, ajoutant qu'il pensait que ceux qui avaient diffusé cette fausse nouvelle cherchaient à plonger l'État de Kaduna dans le chaos.

Le commissaire de police, qui s'est entretenu avec les journalistes après la réunion du Conseil de sécurité de l'État qui s'est tenue hier, le 19 janvier, a mis au défi ceux qui ont diffusé la fausse nouvelle de fournir la liste des noms des personnes enlevées.

La nouvelle de l'enlèvement massif avait été diffusée par le président de l'Association chrétienne du nord du Nigeria, John Hayab. Le président de la Christian Association of Nigeria (CAN), Enoch Kaura, a toutefois insisté sur la véracité de l'enlèvement et a déclaré que la CAN était en train de dresser une liste des personnes enlevées afin de la présenter aux autorités. Des sources de l'Église catholique contactées par l'Agence Fides affirment que la Conférence épiscopale nigériane n'a reçu aucune information concernant ces enlèvements.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

