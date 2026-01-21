Cote d'Ivoire: Blé Goudé chez Simone Gbagbo - « Avancer est un devoir, et elle a le devoir d'avancer avec nous... »

Le président du Cojep est allé présenter ses voeux du nouvel An à l'ex-Première dame, le 20 janvier.

Au terme d'une visite effectuée le mardi 20 janvier 2026, à la résidence de Simone Ehivet Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), Charles Blé Goudé, a livré un message empreint de solidarité et d'engagement politique.

« Nous sommes venus adresser nos voeux de santé, de paix et de persévérance à la présidente du Mgc, Simone Gbagbo. Là où l'on tentera de la mettre à genoux, qu'elle trouve la force de se tenir debout. Chuter peut être circonstanciel, demeurer à terre relève d'un choix. Or avancer est un devoir, et elle a le devoir d'avancer avec nous, avec notre soutien constant, afin qu'elle ne se sente jamais seule », a t il déclaré à l'issue de la visite.

À la tête une délégation du Cojep, Charles Blé Goudé a souligné la nécessité pour son parti de réaffirmer à l'ancienne Première dame qu'elle bénéficie d'un soutien indéfectible.

« Il était essentiel pour nous de lui dire qu'elle n'est pas seule et qu'elle ne le sera jamais. Notre pays a besoin de toutes les forces vives, et il a besoin d'elle, encore. Avec elle, nous avons traversé en 2025 des situations de turbulence. À ses côtés également, nous nous sommes engagés pour sauver notre nation », a t-il poursuivi.

Pour sa part, Simone Gbagbo s'est réjouie de cette démarche fraternelle, affirmant qu'elle lui allait droit au coeur. « L'année 2025 fut une année porteuse de grandes espérances, notamment en ce qui concerne la réconciliation nationale et la mise en place d'une plateforme consensuelle en vue des élections. Certes, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, mais l'espérance demeure », a confié l'ex-Première dame.

Elle a ajouté que la visite du président du Cojep ravivait une nouvelle fois cette espérance : « Je nourris une profonde confiance en l'avenir, pour 2026, 2027, 2028, jusqu'en 2030. Notre nation doit rester debout. Elle doit poursuivre sa marche vers davantage de démocratie, de justice, de paix et de réconciliation. Il nous reste beaucoup de travail à accomplir ensemble ».